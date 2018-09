Copa Davis: "Hay que tomar a todos con el mismo respeto", dijo Guido Pella

Con la presencia del bahiense Guido Pella como una de las principales raquetas, el equipo argentino de Copa Davis llevó a cabo el primer entrenamiento en el Aldo Cantoni de San Juan, donde, desde el viernes al domingo, se disputará el repechaje al Grupo Mundial ante Colombia.

El zurdo local se entrenó en segundo turno junto a Diego Schwartzman, el singlista número 1° del equipo, bajo la mirada de los tres capitanes del equipo, Guillermo Coria, Gastón Gaudio y Guillermo Cañas, y el asesoramiento de Gustavo Marcaccio.

Luego del ensayo tenístico, que se inició con los tenistas Horacio Zeballos y Máximo González, la delegación argentina se presentó en conferencia de prensa, donde el bahiense dio su parecer sobre el duelo que tiene a Argentina como país favorito.

"Creo que desde que juego Copa Davis es la primera serie que me toca, que en los papeles somos superiores. Pero ha pasado que fuimos a series en las que era muy difícil ganar y lo hicimos. Eso nos dejó la enseñanza de que no importa el ranking, no importan las circunstancias, hay que tomar a todos con el mismo respeto", dijo Guido.

También se presentó ante los micrófonos Pablo González, entrenador del equipo cafetero, el cual sufrió la sensible baja de su dupla de dobles, conformada por Juan Sebastián Cabal y Roberto Farah, recientes semifinalistas en el US Open.

"Tomamos esta serie con una gran motivación. Sabemos que la balanza está inclinada para el lado de Argentina, pero creo totalmente en los todos los integrantes de este equipo. Y mientras estemos parados en la cancha vamos a dar todo para ganar la serie", resaltó.