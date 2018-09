Aumenta la cantidad de policías para la seguridad en Bahía Blanca

La inseguridad es un tema de preocupación permanente que, salvo algunos avatares, fundamentalmente los económicos, se mantiene en el primer lugar de ese escalafón menos deseado.

Una breve visita a cualquier barrio alcanza para escuchar el reclamo de los vecinos que, obviamente, anteponen su necesidad por encima de la de otros que suelen estar en la misma situación.

“En Bahía, en lo que es policía de Seguridad, tenemos alrededor de 950 hombres, de los cuales 100 son admnistrativos. De esos 850 hay un grupo importante en el Comando (de Patrullas), alrededor de 60 por turno, que son los que cubren las 30 cuadrículas. Y a su vez la Policía Local tiene otros 400”, confirma el comisario general Gustavo Maldonado, superintentnte de la Región Interior Sur de la fuerza.

Quiere decir que son alrededor de mil los efectivos destinados a tareas de prevención -divididos en turnos-, teniendo en cuenta que del total calculado hay que quitar un 20% por licencia médica u otras tareas.

Esa cantidad da una proyección de un efectivo cada 300 habitantes en la ciudad, cuando -prácticamente con la misma población- era de 1/430 en 2013 (unos 700 agentes).

De todas maneras, el índice es más bajo del sugerido por los especialistas en la materia, que alude a 1/275.

“Hay que considerar que, además, tenemos 7 comisarías, una subcomisaría en Cerri, destacamentos en Palihue, Cabildo y Harding Green, y el puesto de Patagonia; más la Distrital, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y la Departamental.

“Son 15 dependencias que encierran gente porque tienen que atender al público y tomar las denuncias, y algunas comisarías tienen presos y necesitan imaginarias en los calabozos. Todo resta un número importante”, explica Maldonado.

De hecho, el jefe policial mostró ciertos reparos con la reciente creación de la comisaría Séptima, porque “se pierden entre 13 y 15 uniformados”.

“Medio que me oponía a esa medida, pero la justicia sigue mandado oficios para diligenciar y eso requiere de gente en las oficinas”, dice.



Por turnos, en las calles, operan unos 150 policías de forma permanente. A los 60 del Comando se les suman 4 por cada seccional y los que aporta el GAD, creado como fuerza de choque.

De los 400 efectivos de la Policía Local, en tanto, unos 30 están ocupados en tareas internas y otros tantos con carpeta médica.

Desde hace 2 meses la fuerza lleva adelante un plan estratégico para luchar contra la inseguridad en los sectores más complicados.

“Nosotros articulamos, de acuerdo al mapa del delito, las zonas y horarios calientes en que se cometen los hechos. Y en base a eso se dispone personal de rondín en esas zonas, en horarios distintos a los que se cubrían con guardias. Por ejemplo, ahora estamos cubriendo turnos de 6 horas, pero de noche, empezando desde las 6 de la tarde y se pueden prolongar hasta las 2”, explica.

El superintendente prefiere no hablar de estadísticas porque “lamentablemente no se puede anunciar que se van mejorando los números y mañana le roban a alguien esa persona se puede preguntar '¿cómo?, si el jefe policial dijo que estamos bien'”.

“Siempre digo lo mismo: 'se acuerdan cuando no se podía ir a comer a los restaurantes, hace 8 o 9 años, porque los asaltaban'. Bueno, eso desapareció”, afirma.

Entraderas y “datos”

Maldonado también destaca la creación de la UFIJ Nº 11, de la temática de robos con armas, “porque un único fiscal puede hacer esa lectura que nosotros hacíamos de manera policial” y ahora la investigación está centralizada y no se dispersa.

Sin referirse a “números”, el comisario general reconoce que “para lo que es Bahía, venimos bastante bien tranquilo” con las entraderas.

“Hay números para mostrar que están en descenso los delitos, y más los graves, pero mi sugerencia, hecha a nivel ministerial, es no mostrarlos. Que la gente lo diga. Sería cuestión de que se hagan encuestas para saber en qué lugar está la inseguridad en la opinión pública hoy en Bahía”, opina.

El de las entraderas es un tema de impacto y Maldonado tiene una mirada desconocida para muchos.



“Es la misma gente la que le abre la puerta al delincuente. ¿De qué manera?, por trabajos formales o informales, ya sea albañil, jardinero o empleada doméstica, que hacen la inteligencia previa. En los últimos hechos sabían hasta dónde tenían la caja fuerte".

“Vamos a considerar que, por la condición económica, alguien deduzca que (determinada casa) tiene caja fuerte, pero no sabe dónde está; pero si los tipos que van a robar dicen 'che, la caja fuerte la tenés detrás de tal lugar' es porque le dieron la data”.

Se infiere que la referencia es a los últimos hechos en el barrio Patagonia.