Hora, TV y formaciones de un clásico: San Lorenzo recibe a River

San Lorenzo y River irán esta noche en busca de su primera victoria en la Superliga, cuando se enfrenten en el Nuevo Gasómetro en el marco de la cuarta fecha.

El clásico comenzará a las 20 y será dirigido por Jorge Baliño. Televisará Fox Sports Premium.

El "Millonario", que viene de clasificarse a los cuartos de final de la Copa Libertadores, también intentará romper el maleficio frente al arco rival, ya que no anotó goles en los 3 partidos que disputó en el torneo (todos terminaron 0-0).

Para visitar el Bajo Flores, el entrenador Marcelo Gallardo pondría en cancha lo mejor que tiene a disposición. Esperará por la evolución de Gonzalo Martínez, afectado por una sobrecarga muscular, aunque si el "Pity" no se recupera, lo reemplazará el colombiano Juan Fernando Quintero.

Por su parte, el DT del "Ciclón", Claudio Biaggio, no podrá contar con el ex River Ariel Rojas, ya que existe un acuerdo de palabra entre los dirigentes de ambos clubes para que el volante no enfrente a su anterior equipo. Franco Moyano ocupará ese lugar en la formación inicial.

El último duelo entre ambos por el certamen local terminó en triunfo del "Millonario", que se impuso por 2-0 en el Monumental, con goles de Ignacio Fernández y Rafael Santos Borré. En tanto, el último encuentro en el Nuevo Gasómetro se lo quedó el azulgrana por 2-1, con tantos de Nicolás Blandi y Paulo Díaz (Sebastián Driussi, de penal, marcó la conquista de los de Núñez).

Probables formaciones

-San Lorenzo: Nicolás Navarro; Víctor Salazar, Fabricio Coloccini, Marcos Senesi, Gabriel Rojas; Rubén Botta, Gerónimo Poblete, Franco Moyano, Pablo Mouche; Nicolás Reniero y Nicolás Blandi. DT: Claudio Biaggio.

-River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Exequiel Palacios, Gonzalo Martínez o Juan Fernando Quintero; Ignacio Scocco y Lucas Pratto. DT: Marcelo Gallardo.

-Hora de inicio: a las 20.

-Árbitro: Jorge Baliño.

-TV: Fox Sports Premium.

-Cancha: San Lorenzo.

El resto

Godoy Cruz, uno de los escoltas del líder Rosario Central, visitará esta tarde, desde las 17:45, a Talleres de Córdoba, por la cuarta fecha de la Superliga.

El partido, que se disputará en el estadio Mario Kempes, será controlado por Darío Herrera y transmitido por TNT Sports.

Por su parte, Defensa y Justicia recibirá a Belgrano de Córdoba a partir de las 13:15, con el arbitraje de Mauro Vigliano. Televisará TNT.

En el "Halcón" sería titular el mediocampista puntaltense Domingo Blanco, ex Rosario y Olimpo.

Por último, a las 15:30, Banfield y Patronato se medirán en el sur del Gran Buenos Aires. Andrés Merlos será el juez principal del encuentro, que se podrá ver por Fox Sports 2.