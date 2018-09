Tres Arroyos: un concejal propuso “trabajar gratis” y estalló la polémica

Cada vez que hay una fuerte crisis socioeconómica en el país, la gente reabre la polémica por los sueldos de funcionarios y ediles. Sin embargo, esta vez el debate no surgió de la calle, sino del propio sector político: un concejal de Tres Arroyos propuso “trabajar gratis” hasta fin de año y ahorrar así unos 12 millones de pesos a la comuna.

Se trata de Julio Federico, del Frente Renovador, quien dijo que está dispuesto a no cobrar su dieta si lo acompañan el resto de sus colegas del concejo y los funcionarios del Ejecutivo. Desde el oficialismo y otras bancadas opositoras le llovieron las críticas.

Federico planteó públicamente su iniciativa luego de que el intendente de Tres Arroyos, Carlos Sánchez, anunciara un congelamiento de los haberes de todos los funcionarios del Ejecutivo hasta fin de año, medida que la mayoría de los concejales estaría dispuesta a imitar.



Julio Federico

“La decisión del intendente es un gesto de austeridad a través del cual decimos que no solamente conocemos estas aguas de crisis, sino que además estamos navegando en ellas”, describió el secretario de Hacienda, Federico López Di Fondi.

El ajuste implica que funcionarios -y tal vez ediles- no percibirán el último aumento del 4% pautado hasta octubre. Este ahorro -enfatizó el concejal Julio Federico- no significa “nada” para las arcas municipales.

“Estaríamos hablando de cerca de 2 millones de pesos (de ahorro) de acá a fin de año. Por eso les dije que, si quieren tener un gesto, vengamos a trabajar gratis de acá a fin de año. Ahí sí vamos a tener un gesto real”, disparó.



Federico López Di Fondi

El edil massista señaló que su propuesta permitiría ahorrar un 600% más que el anuncio de congelamiento del oficialismo, siempre y cuando se sumen todos los ediles y funcionarios.

“Si se suman el intendente, que gana más de 200 mil pesos, y el jefe de Gabinete, con otros 100 y pico mil más, así como secretarios, directores y concejales, y trabajamos gratis hasta fin de año, ahorraríamos 12 millones de pesos. Los gestos tienen que ser reales; si no, esto es un título”, remarcó.

Duras críticas

Las reacciones de otros ediles no se hicieron esperar. El concejal oficialista Guillermo Salim (Movimiento Vecinalista) le pidió a Federico que, si tiene tantas ganas de ahorrar, que dé el ejemplo, pase por la ventanilla de Recursos Humanos y renuncie a su dieta.

"Es una chicana barata. “¿Qué puedo hacer yo con mis 40.000 pesos para toda la sociedad?”, se preguntó.

Referentes de Cambiemos también criticaron la idea de Federico y recordaron que ellos habían propuesto un congelamiento de salarios de concejales en marzo, pero no tuvieron eco.

“Lo de no cobrar es demagogia. Seamos coherentes”, reclamó el concejal Enrique Groenemberg, a quien acompañaron Horacio Fabiano y Marta Naveyra, todos de Cambiemos.

Fabiano añadió que resulta “totalmente inviable” que un funcionario del Ejecutivo resigne su sueldo.

Contrariado por la falta de acompañamiento

Sin apoyo. Federico se mostró contrariado por la falta de acompañamiento de Cambiemos a su propuesta. “Me duele que el bloque de Cambiemos no acompañe esto y sí apoye al vecinalismo”, reconoció.

Proyecto. “Estoy analizando presentar un proyecto (sobre su idea de trabajar gratis hasta fin de año). En tal caso, lo haremos todos en bloque”, sostuvo el edil, en referencia a sus compañeros de banca y el resto de los concejales del justicialismo con los que conforma un interbloque justicialista, Martín Garrido (Unidad Ciudadana) y Sebastián Suhit (Alternativa por la Justicia Social).

Respaldo. En ese sentido, Garrido ya expresó públicamente su respaldo a Federico.

Gesto. “Si lo hacen todos los funcionarios, yo también renuncio (a la dieta), por más que sea uno de los mayores perjudicados porque no tengo otra actividad. Pero si hay que tener un gesto, lo vamos a tener”, aseguró Garrido.

Paralela. “(Los cargos ejecutivos) no constituyen una actividad paralela, como pueden tener los concejales. Son trabajos, y la remuneración se usa para vivir”, distinguió, no sin antes reconocer que, en su caso, como concejal, estaría dispuesto a analizar ciertas condiciones”, respondió Enrique Groenemberg.