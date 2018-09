Marche otro tenedor libre deportivo para la agenda del sábado

Fútbol

**A las 15:30, Olimpo visita a Brown de Adrogué, por la segunda fecha de la B Nacional. Transmite TyC Sports Play. También juegan: Sarmiento-Atlético de Rafaela (a las 14, por TyC Sports Play), Ferro-Brown de Puerto Madryn (15:30, por TyC Sports Play), Chacarita-Platense (16:05, por TyC Sports) y Santamarina-Arsenal (20:30, por TyC Sports Play).

**Desde las 15:30, en el arranque de la sexta fecha del torneo Clausura de la Liga del Sur, se miden: Villa Mitre-Bella Vista y La Armonía-San Francisco.

**La cuarta fecha de la Superliga continúa con 4 partidos: Defensa y Justicia-Belgrano (a las 13:15, por TNT), Banfield-Patronato (15:30, por Fox Sports 2), Talleres-Godoy Cruz (17:45, por TNT Sports) y San Lorenzo-River (20, por Fox Sports Premium).

**Por la Serie A de Italia, cruzan: a las 13, Bologna (sin Rodrigo Palacio)-Inter (con Lautaro Martínez) y, desde las 15:30, Parma-Juventus. Ambos encuentros se pueden ver por los canales 619 y 1619 de DirecTV.

**A las 15:45 se enfrentan Real Madrid-Leganés, por la liga de España. Televisa ESPN 2.

**Por la Premier League de Inglaterra, juegan: a las 8:30, Leicester-Liverpool (transmite ESPN 2); desde las 11, Brighton-Fulham (612/1612 de DirecTV), Chelsea-Bournemouth (613/1613 de DirecTV), Crystal Palace-Southampton (615/1615 de DirecTV), Everton-Huddersfield (614/1614 de DirecTV) y West Ham-Wolverhampton (ESPN 2); y, a partir de las 13:30, Manchester City-Newcastle (ESPN 2).

Tenis

**Prosigue la acción en la tercera ronda del US Open, el último Gran Slam del año. Se destacan los duelos Diego Schwartzman-Kei Nishikori (no antes de las 18), Roger Federer-Nick Kyrgios (después de las 13), Novak Djokovic-Richard Gasquet (no antes de las 20) y Alexander Zverev-Philipp Kohlschreiber (después de las 12). Transmite ESPN a través de sus diversas plataformas y alternadamente desde las 12:30.

Hockey

**Con la quinta fecha continúa la acción en el torneo Clausura "La Nueva.", que organiza la Asociación Bahiense. En Damas, por la Zona Campeonato, se miden desde las 16: Universitario "A"-Unión de Tornquist, Sportiva "A"-Monte Hermoso, El Nacional "A"-Sportiva "B" y Argentino-Villa Mitre. Por la Zona Desarrollo, en tanto, cruzan: Sporting-Universitario "B" (a las 15, en Villa Mitre) y Palihue-Independiente de Dorrego (desde las 16).

**Por la cuarta programación del torneo de Intermedia femenino, se enfrentan: Puerto Belgrano-Argentino (a las 14:30, en Palihue) y Pacífico-El Nacional (19).

**Desde las 18, la cuarta fecha del Clausura "La Nueva." de Caballeros prosigue con el partido entre Villa Mitre y Universitario.

Golf

**Hay diversa actividad para jugadores aficionados de nuestra ciudad y la región. En Palihue se disputará el torneo Casual Day; en Pago Chico, el certamen organizado por Comisión de Golf; y en Monte Hermoso, el torneo auspiciado por Café y Heladería Treiso.

Rugby

**A las 15:30, por la tercera fecha del Regional Pampeano, se miden: Sporting-Sociedad Sportiva (por el TRP A Campeonato), Los Cardos-Argentino (TRP B Campeonato) y El Nacional-Unión del Sur (desde las 14:30, por el Reclasificatorio).

**Desde las 11 se desarrolla, en el Club Palihue, la primera jornada de la tercera ronda del IV Regional Pampeano femenino.

Automovilismo

**A las 10 se lleva a cabo la prueba de clasificación del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, con disputa en el circuito de Monza. Televisa Fox Sports Premium Action.

**Desde las 22, el Súper TC2000 disputa la primera final del fin de semana en el circuito Callejero de Santa Fe, escenario de la octava fecha. Previamente, a las 19:40, se desarrolla la primera final de la Fiat Competizione. Transmite TyC Sports.

**Con la participación del dorreguense Ramiro Dailoff, el TC Pista Mouras clasifica, en Concepción del Uruguay (Entre Ríos), desde las 12. Luego, de 14:10 a 14:45, se llevan a cabo las series. Televisa DeporTV.