“El productor ganadero sabe del nivel de esta muestra”

El productor dorreguense y director zonal de la Sociedad Rural Argentina, Javier Pérez Balade, destacó que la eliminación de las retenciones a las exportaciones fue una promesa cumplida del gobierno, y consideró que la medida “trajo un aire de justicia, sobre todo al interior profundo del país”.

“Lo que se cobraba por retenciones no era coparticipable y no volvía nada al pueblo”, agregó.

“De todos modos, seguimos con una alta presión impositiva y tenemos insumos dolarizados, lo que implica no errarle en la cuenta, ya que todo pesa; pero hoy podemos vender cuando queremos, la agricultura tiene buenos precios y la ganadería viene levantando”, reflexionó.

“Mientras el clima acompañe, tenemos posibilidades de redondear una buena campaña, lo que permitirá que haya más movimiento en los pueblos agropecuarios como el nuestro, porque el campo genera empleo y, con una buena cosecha, más”, dijo.

Para Pérez Balade, todos los impuestos se van actualizando, pero recordó que eso también ocurrió en los años en los cuales a los productores no se les permitía comercializar lo producido.

“Las cargas sociales no incentivan a crear mayor empleo y van en contra del trabajo formal que venimos promocionando. Sobre las retenciones, es más justo pagar esa diferencia en Ganancias, que es un impuesto nacional y coparticipable que vuelve, en parte, a la comunidad”, subrayó.

El dirigente también tiene favorables expectativas para la exposición local, siempre con el objetivo de superación año a año.

“Hay demanda de la ganadería y el productor sabe del nivel que se maneja en Coronel Dorrego, que es una garantía de excelencia para mejorar sus rodeos. Los precios de los granos también influyen para que haya movimiento comercial fuera de lo agropecuario, sabiendo que con buenas cosechas, como las finas que se vienen sucediendo, hay una buena repercusión en el comercio local y regional”, destacó.

Representación

Pérez Balade señaló que al ser director del distrito 3 de la Sociedad Rural Argentina, se encarga de coordinar el cuerpo de delegados zonales distribuidos en el territorio, que va de Mar del Plata hasta Adolfo Alsina, y de ahí hacia el sur en Patagones.

“Trato de transferir lo informado a la comisión directiva y, luego, hacerles la devolución de lo tratado. Entre todos, vamos tratando de cubrir cada lugar donde se pueda manifestar la voz del productor, participando en cuanto organismo o entidad que incida en el sector, afectando de una y otra forma la vida de la familia rural”, dijo.

“Intentamos resaltar importancia del contacto con los socios, porque son ellos los que sostienen la estructura de la entidad. Más allá de que nosotros estamos ad honorem, el asociado merece la mejor representación”, agregó.

Al respecto, recalcó que se avanzó en la digitalización de inscripciones, en la realización de análisis más avanzados en laboratorios propios y la actualización de la propia información para mejorar la comunicación entre los institutos de la entidad.

“Hemos logrado conformar un gran equipo, dejando parte de nuestro tiempo para posicionar al hombre de campo en lo más alto del escenario político social, porque pertenecemos a la comunidad que más divisas trae al país, la que genera arraigo en el interior profundo de la Argentina, donde las sembradoras siguen escribiendo estrofas de prosperidad porque, como hace más de 150 años, la Sociedad Rural Argentina dice que ‘cultivar el suelo es servir a la Patria’”, concluyó Pérez Balade.