TC Pista Mouras: Ramiro Dailoff tuvo un sábado complicado en Concepción

Sábado lluvioso y poco feliz para el dorreguense Ramiro Dailoff, en su retorno al TC Pista Mouras, categoría que disputa este fin de semana, en el autódromo de Concepción del Uruguay (Entre Ríos), la undécima fecha del campeonato.

El primer ganador de la temporada, quien retorna a la divisional con un Dodge alistado por el Taco Competición, debió abandonar en la primera serie, luego de despistarse y romper un porta masa en la tercera vuelta de carrera.

"Largué bien, pasé un auto, pero me cuidé en la primera curva y perdí la posición. Cuando llego a la contrarecta no se veía nada por el spray de los autos, y, esperando la luz de freno del de adelante, encontré la curva de golpe y me fui afuera. Se rompió un porta masas y tuve que abandonar", contó Rama.

Los ganadores de las series fueron Juan Ignacio Maceira (Chevy) y Lucas Carabajal (Dodge), quienes mañana, desde las 12:40, compartirán la primera fila de partida en la prueba central. Allí, Dailoff partirá desde el fondo del pelotón.

En el TC Mouras, en tanto, las referencias del día fueron José Hernán Palazzo (Torino) y Germán Todino (Ford), vencedores de las respectivas baterías sabatinas. La final se pondrá en marcha a las 14:40. Ambas competencias serán televisadas por TV Pública.