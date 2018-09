Italia: Lautaro Martínez se quedó con el primer duelo bahiense de la temporada

El Inter de Lautaro Martínez goleó esta tarde 3-0 al Bologna de Rodrigo Palacio, como visitante, por la tercera fecha de la Serie A de Italia 2018/19.

El belga Radja Nainggolan (a los 66 minutos de juego), el italiano Antonio Candreva (82m.) y el croata Ivan Perisic (84m.) anotaron los goles del conjunto de Milán, que consiguió su primera victoria en el torneo.

El primer duelo entre bahienses de la temporada no tuvo protagonismo de los jugadores de nuestra ciudad. "Lauty" fue al banco de suplentes y no ingresó, mientras que el ex Bella Vista se perdió el partido por una lesión muscular.

En la próxima fecha, Inter recibirá a Parma y Bologna, que aún no pudo ganar, visitará a Genoa.

Mañana será el turno del defensor Germán Pezzella, que con Fiorentina enfrentará a Udinese en condición de local.

Ronaldo sigue con el arco cerrado

El primer gol oficial de Cristiano Ronaldo con la camiseta de Juventus se sigue haciendo esperar.

El delantero portugués no pudo anotar en el partido ante Parma, por la tercera fecha, que terminó en triunfo 2-1 del heptacampeón del fútbol italiano.

El croata Mario Mandzukic (a los 2 minutos de acción) y el francés Blaise Matuidi (58m.) marcaron los tantos del elenco de Turín, que sumó su tercera victoria en fila y lidera la liga con puntaje perfecto.

Por su parte, el marfileño Gervinho (33 minutos) había convertido el empate transitorio para los "Cruzados".