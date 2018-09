Pichetto: "Peña es una usina de confrontaciones"

El jefe del interbloque Argentina Federal en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, acusó hoy a la Jefatura de Gabinete, que encabeza Marcos Peña, de ser "una usina" desde la que se "confronta permanentemente" con el peronismo y, al cuestionar la "pavada duranbarbesca", remarcó que "no hay que gobernar con los focus group".

"Echarle la culpa al peronismo de la situación económica es una mentira, una gran injusticia", sostuvo el rionegrino.

En diálogo con Radio Mitre, el legislador advirtió que responsabilizar al PJ "es totalmente injusto y esa versión tiene una usina que es fundamentalmente la Jefatura de Gabinete, desde donde se confronta permanentemente y bajo el espíritu de [el asesor ecuatoriano Jaime] Durán Barba siempre se cuestiona al peronismo".

"El Gobierno ha tenido todos los apoyos, las principales leyes, todos los instrumentos que le planteó al Congreso nacional. El peronismo ha votado todo, ha tenido prudencia, ha discutido, ha dialogado, ha soportado el agravio de muchas situaciones", remarcó.

De todos modos, el patagónico reconoció que "puede haber y hay sectores minoritarios que creen que es mejor que al Gobierno le vaya mal y esperan que el conflicto se viralice más".

"El kirchnerismo tiene una posición dura y de confrontación con cualquier tema que se presente en el Congreso, aunque no lo veo en la violencia", manifestó.

Respecto a las críticas que recibe el peronismo, Pichetto cruzó al asesor ecuatoriano y subrayó que "toda la pavada duranbarbesca de la Argentina con focus group y trolls no puede tapar la realidad", así como también planteó que "no hay que gobernar con los focus group, porque a veces hay que gobernar a contracorriente".

"Uno tiene que ser prudente, no echar leña al fuego y el peronismo no lo ha hecho: ha tenido una actitud institucional de alta prudencia. No vamos a exacerbar el fuego y tratar de ver si podemos mezquinamente usufructuar las falencias y la mala praxis o falta de gestión del Gobierno en materia económica", concluyó. (NA)