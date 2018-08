Oyarbide denunció amenazas de muerte y ya tiene custodia de Gendarmería

El ex juez federal Norberto Oyarbide denunció esta noche amenazas de muerte, por lo que la Justicia le asignó custodia de la Gendarmería Nacional.

Fuentes judiciales revelaron a NA que Oyarbide aseguró que recibió las amenazas a través de una nota entregada en su domicilio particular y por desconocidos que lo siguieron por la tarde y le hicieron señas como si estuvieran percutando un arma.

Las amenazas denunciadas por el exmagistrado se produjeron luego de que se presentara a declarar por segundo día consecutivo ante el fiscal Carlos Stornelli y denunciara aprietes del gobierno de Néstor Kirchner respecto a su fallo en una causa de 2008 por presunto enriquecimiento ilícito del matrimonio presidencial.

Antes de regresar a los Tribunales de Comodoro Py, Oyarbide había brindado una entrevista radial en la que, entre lágrimas, señaló que temía por su vida: "Si me quieren matar, que me maten. Ya está. Ojalá que lo escuche el Presidente todo esto. Le tengo que pedir una custodia al juez. No puedo andar por la calle", sostuvo. (NA