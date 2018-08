"Si no me frenaban, quedaba colgar los caballitos", dijo el hombre que quería manejar la calesita

El inversionista que instalaba una calesita en el parque San Martín, supuestamente con permiso de la Municipalidad, le dijo hoy a La Nueva. que le avisaron que no podía continuar con los trabajos porque el Concejo Deliberante no lo autorizó.

"Está casi lista. Si no me frenaban hoy, me quedaba colgar los caballitos", contó Claudio Canastracci.

Dijo que comenzó a armarla hace una semana y pensaba tenerla andando para el Día del Niño, en un sector del renovado parque San Martín.

Canastracci, con 12 años de experiencia como calecitero, contó que llevó el proyecto de instalar una calesita en el parque y un secretario del intendente Mariano Uset le dio el ok: "Llevé la idea y me dijeron: 'Sí, metele pata'. Hace casi 2 meses que la tengo y estoy pagando el préstamo que pedí para comprarla".

Según le explicaron desde el Municipio, la razón de frenar la obra es que el Concejo Deliberante aprobó la instalación de una calesita, pero exigen que se haga por licitación o por decreto del jefe comunal.

"Ayer a la mañana me llamó [la secretaria de Gobierno] Abigaíl Gómez previendo que se venía este lío y a la noche habló el intendente por la tele que la aprobación no había salido a nombre de nadie

Canastracci espera que mañana se le otorgue un permiso transitorio hasta que salga esa licitación.