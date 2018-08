"Yo no soy Cristina, no soy una abogada exitosa", remarcó Vidal

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, salió hoy a dar explicaciones sobre los trágicos sucesos ocurridos en una escuela de Moreno, pero al mismo tiempo fue consultada acerca de los presuntos casos de corrupción que impactan en la opinión pública y afirmó: "No somos todos los mismos".

Vidal se expresó sobre los aportes que suelen recibir dirigentes políticos para llevar adelante sus campañas y procuró diferenciarse al gobierno anterior, en especial, de la expresidenta Cristina Kirchner.

"Yo no soy Cristina, no soy una abogada exitosa, nunca tuve una denuncia por corrupción, puedo mostrar el resumen de mi tarjeta de crédito, a donde me voy de vacaciones, no tengo nada que esconder", dijo la funcionaria en declaraciones a radio Mitre.

"No somos todos los mismos, porque si somos todos los mismos la política no puede encontrar el camino de sanación de la argentina, no soy igual de los que se robaron la plata de las rutas, los hospitales y las escuelas de la provincia de Buenos Aires", insistió Vidal.

Y prosiguió: "Que me den vuelta, les digo a los kirchneristas, llenen de denuncias los juzgados, yo no soy como ellos".

La gobernadora provincial reiteró que es necesaria una nueva normativa sobre el financiamiento de los partidos políticos. Asimismo, les pidió a "los legisladores que sancionen una ley de financiamiento político como la gente".

Por otra parte, aseguró que el Consejo Escolar de Moreno, con mayoría kirchnerista, "tenía la responsabilidad" de controlar el colegio en donde una pérdida de gas causó una explosión en la que perdieron la vida dos personas.

La mandataria aseguró que existe una denuncia penal del Ministerio de Educación de la provincia contra el Consejo Escolar de Moreno a raíz de una auditoría en la que se comprobó que "se quedaban con la plata de la comida de los chicos", según dijo. "Como en Moreno ganó el Frente para la Victoria, y hace muchos años que gobierna el FpV, la mayoría de ese Consejo Escolar es kirchnerista", manifestó Vidal. (NA)