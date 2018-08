Despidos y suspensiones en la Clínica privada de Coronel Suárez

Hace un tiempo que la comunidad de Coronel Suárez escucha rumores sobre dificultades financieras en la clínica privada local, trascendidos que por estas horas están acrecentando el fantasma de un posible cierre, después del despido de tres trabajadoras de la salud y la suspensión de otras tres.

Esto motivó la presencia en la ciudad de los representantes gremiales y legales de la Obra Social del Personal de la Sanidad Argentina en la delegación local del ministerio de Trabajo de la Provincia, a la cual también concurrieron representantes y accionistas de la Clínica Coronel Suárez.

Al respecto, el abogado del gremio, Fabián González, recordó que “la semana pasada se recibieron tres telegramas de despidos y tres suspensiones en la Clínica Coronel Suárez´”.

“Esto ha violado la Ley de Procedimiento de Crisis Empresarial, porque antes de aducir razones económicas o de fuerza mayor, hay que realizar un procedimiento ante el ministerio de Trabajo que no se realizó”, señaló.

Además, recordó que “tampoco se cumplieron los requisitos de la Ley de Contrato de Trabajo, al aducir circunstancias que no se contemplan y suspender o echar a trabajadores con mayor antigüedad o más cargas de familia que las que quedaron trabajando”.

“La persona que ha mandado los telegramas invoca una representación que no acredita, ya que dice ser representante legal pero no otorga los elementos probatorios. Los empleados no se consideraron despedidos y se han presentado a trabajar con normalidad”, explicó.

González comentó que fueron despedidas trabajadoras con más de 10 años de antigüedad o con muchos hijos a cargo.

“Podemos decir que hubo discriminación e incluso que las personas suspendidas no lo pueden ser por varias causas. Hablan de causas económicas o de fuerza mayor, cuando las razones de fuerza mayor son por ejemplo un terremoto o causas que no se pueden contemplar”, dijo.

El abogado confirmó que la economía de la clínica no es la mejor, aunque reconoció que eso no es motivo para despedir trabajadores.

“Esperemos que el ministerio intervenga y dicte la conciliación obligatoria, en principio. Lo fundamental es lograr que nuestros representados no pierdan su fuente de trabajo”, finalizó. (Agencia Coronel Suárez)