Oyarbide: "Se van a enterar quiénes me apretaron el cogote para sacar las causas de los Kirchner"

El exjuez federal Norberto Oyarbide habló hoy luego de declarar en la causa iniciada por los cuadernos de Oscar Centeno y dijo que "se van a enterar quiénes me apretaron el cogote para sacar las causas de los Kirchner".

Oyarbide fue acusado por favorecer con sus resoluciones al exmatrimonio presidencial. Además, se le recrimina cuando cerró un expediente que investigaba el supuesto enriquecimiento ilícito de la familia.

Las palabras del exmagistrado surgieron después de su declaración en la causa que investiga el supuesto pago de coimas por parte de empresarios a ex funcionarios.

Oyarbide, que aparece en varias páginas de los cuadernos redactados por el exchofer de Roberto Baratta, aseguró que se lo investiga por presunta asociación ilícita y que dio todos los detalles sobre su conocimiento de las personas involucradas en el escándalo.

Uno de los puntos más fuertes de su declaración estuvo vinculado a su relación con el matrimonio Kirchner y su rol como juez durante los 12 años de su gobierno.

"Jamás he recibido absolutamente nada. Sí expliqué con todo cuidado, y creo que en esto me tuve que cuidar con un cuidado espantoso, el tema del sobreseimiento dictados a los Kirchner y todo el humor social que a partir de ahí nació", afirmó.

Y agregó: "El tema que yo expliqué fue el de las personas que me apretaron el cogote para que sacara la causa de los Kirchner. Ya se van a enterar… ya se van a enterar".

Respecto a la actual de los cuadernos, advirtió que estuvo en contacto con Baratta, el segundo de Julio De Vido, en dos oportunidades y que también se encontró con su mano derecha, Nelson Lazarte.

"Yo me dediqué a explicar a quiénes conocía y a quiénes no conocía de ninguna manera y por qué motivo no los conocía. Cuando se levante el secreto de sumario, ustedes van a poder ver perfectamente todas las explicaciones y con todas las pruebas que yo voy a ir acercando, para que tome fundamento mi palabra", afirmó. (Infobae y La Nueva.)