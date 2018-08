"El fútbol argentino sigue siendo un mamarracho”, dijo Nicolás Russo

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino anunció hoy la devolución de dos de los tres puntos que le habían deducido a Newell's durante la pasada temporada, a raíz de la deuda salarial con sus jugadores.

"Confirmar parcialmente el fallo apelado sancionando en definitiva a Newell's en la deducción de un punto de la tabla final del campeonato de Primera División por incumplimiento del Inciso "C" del párrafo 6º del Convenio AFA, SPF, FAA (Boletín especial 5359)", afirmó el fallo.

De esta forma, la "Lepra" finalizó la temporada pasada con 31 puntos, aunque no modifica su posición en la tabla final de la Superliga 2017-18.

Con esta decisión, el perjudicado es Lanús, ya que lo alcanza Newell’s (y superado por diferencia de goles) en la tabla general que determina el ingreso económico de las instituciones.

“El dinero no me ocupa. La Superliga se creó para darle seriedad a esto, y no es nada serio. Con la gente de Newell’s tengo la mejor de las relaciones, le deseo lo mejor, pero estamos hablando de Fair Play Financiero, de un montón de cosas, y seguimos operando igual que hace 40 años en el fútbol argentino”, declaró indignado, Nicolás Russo, presidente del Granate, en el programa Juega La Banda,por Radio Mitre Rosario.

“Por suerte no voy a Superliga, porque nunca creí que funcionara bien. Estamos en Argentina y el fútbol argentino sigue siendo un mamarracho”, opinó.

Russo continuó dejando en claro su malestar por la determinación de la AFA.

“No es un tema con Newell’s, pero el fútbol argentino retrocede. Queríamos cambiar algunas cosas, pero evidentemente no cambia nada. Esto no es serio”, se quejó.