Chiqui Tapia admitió su interés por contratar a Pep Guardiola

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia reconoció hoy que estuvo averiguando para poder contratar al entrenador Josep "Pep" Guardiola.

"Averiguamos por Guardiola, pero es muy difícil. Lo analizamos. Pero nunca pensamos que económicamente iba a ser tanto. Tendríamos que hipotecar todo", dijo en declaraciones a TyC Sports.

Tapia también aclaró que no se reunió con el entrenador del Manchester City, que antes pasó por el Barcelona y el Bayern Munich.

En tanto, Tapia afirmó que no se arrepiente de haber contratado a Jorge Sampaoli para dirigir la Selección argentina y aclaró que luego de diciembre habrá otro técnico al frente del equipo nacional.

"No me arrepiento de haber contratado a Sampaoli; cuando fuimos a buscarlo no lo discutía nadie. Todos lo querían y hoy, con el diario del lunes, es muy fácil caerle a él con la responsabilidad", indicó.

El DT comentó que la AFA piensa en un proyecto abarcativo para las selecciones nacionales de 10 años de -2019 a 2028-.

"Firmamos la obligatoriedad de ceder a los jugadores de todos los equipos" a la Selección. (NA).