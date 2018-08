La dama de honor que arruinó el primer beso del matrimonio y se hizo viral

Un hombre publicó en su cuenta de Twitter un recuerdo del día en que se casó y el hecho se hizo viral.

"Hace tres años me casé con el amor de mi vida y mi hermana se desmayó", escribió en el tuit que ya lleva 15 mil RT y más de 65 mil me gusta.

Three years ago, I married the love of my life and my sister fell over pic.twitter.com/9jaSazmiir

El tuit estaba acompañado por la foto del primer beso después de casados y la hermana del novio, y dama de honor, desmayada detrás de ellos.

Después de la publicación, el joven respondió algunas dudas de los usuarios: la foto fue tomada justo en ese momento, un segundo después todos estaban viendo qué le había pasado.

La cantidad de gente y el calor la hicieron perder el conocimiento.

La mujer recuperó la conciencia y los novios tomaron otra foto de su segundo primer beso.

Promised the guys at @BBCSheffield that I'd post the re-do of our first (second) kiss



Here it is ✌️ pic.twitter.com/h4EnYEoj4g