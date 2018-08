El jamaiquino Usain Bolt confirmó que jugará al fútbol profesionalmente

¡Confirmado! Usan Bolt cumplirá su sueño de jugar al fútbol de manera profesional, según anunció el propio atleta en sus redes sociales.

Luego de haber entrenado con Borussia Dortmund en Alemania, Mamelodi Sundowns en Sudáfrica y Stromsgodset en Noruega, el jamaiquino se calzará la camiseta del Central Coast Mariners, club australiano que disputa la A-League, máxima categoría.

Si bien hace tiempo que forma parte del plantel de jugadores, el club anunció a través de un comunicado que el ocho veces medallista de oro olímpico no firmó un contrato como futbolista.

We're set to welcome @usainbolt to @CCMariners for an indefinite training period. Let's hear from the world's fastest man.



