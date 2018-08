Inseguridad en Villa Rosas: “Esto sigue siendo tierra de nadie”

“El viernes pasado, justo el día que se cumplían 4 meses de lo de Agustina, le robaron a la mejor amiga de ella, Mailén, en el mismo lugar que mataron a mi hija. Dos chicos de 17 años la tomaron de los pelos, le robaron los lentes y le quisieron sacar el celular pero no pudieron”.

Al dolor irremediable por la pérdida de su hija, Laura Moreno le suma estupor.

“No puedo creer que haya pasado algo así. Cuando me avisaron lo de 'Mai' casi me muero. Justo a la misma hora de lo de Agustina. Y lo peor es que fue a hacer la denuncia y no se la quisieron tomar. 'Para qué vas a hacer la denuncia si solo te sacaron los lentes', le dijeron”, sostiene.

Laura todavía no se enteró quién es la víctima del ataque sexual registrado esta mañana, aunque asegura que los delitos recrudecieron en el sector por falta de presencia policial.

“Hace un mes y medio, no se sabe por qué, retiraron el patrullero que estaba fijo en Arias y Piedrabuena y también el del semáforo de Villa Rosas. Esto sigue siendo tierra de nadie. Está complicadísimo”, advierte.

El mismo viernes pasado, aunque en una zona un poco más alejada (cercana a las vías de Spurr) a otra amiga de Agustina le intentaron robar la moto pero logró zafar.