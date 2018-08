La contratapa del New York Times pide la legalización del aborto en Argentina

La organización Amnistía Internacional publicó hoy un aviso de una página en la contratapa del diario estadounidense The New York Times donde reclamó la aprobación del proyecto de ley de despenalización del aborto en la Argentina.

"Queremos enviar un mensaje a los senadores de Argentina: el mundo los está mirando", señaló el aviso de color verde en la contratapa matutino estadounidense, con imágenes de los pañuelos utilizados por el sector que impulsa la aprobación de la ley.

In case you haven’t yet picked up your copy of the @nytimes, we’ve got it here for you. It’s time to say adiós to unsafe abortions in #Argentina. Senators, will you? The world is watching. #AbortoLegalYa 💚 pic.twitter.com/WZWK6dKXYt