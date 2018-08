Decidieron que siga detenido el adolescente que baleó a un policía

El adolescente de 17 años que la semana pasada hirió a un policía de la DDI local seguirá detenido.

Es que la jueza de Garantías del Joven, doctora Claudia Noemí Olivera, aceptó el pedido formulado por el fiscal Christian Yésari.

En principio el acusado quedará detenido en el Centro de Contención que funciona en las exinstalaciones del Instituto Valentín Vergara.

"Una vez que se consiga cupo en un instituto cerrado (de las afueras de la ciudad) será trasladado", comentó una fuente judicial. Las alternativas podrían ser Azul, Olavarría o La Plata, según trascendió.

El incidente se produjo el último lunes, en la zona de Thompson y Honduras, cuando el menor, sin motivos aparentes según se dijo, disparó contra el oficial subinspector Sebastián Dorrego, de 38 años, quien se encontraba en un vehículo Toyota no identificable de la fuerza.

Uno de los tiros dio en el brazo izquierdo de Dorrego, quien tuvo que ser trasladado al Hospital Penna para ser asistido.

Rápidamente se montó un operativo policial y se pudo dar con el agresor en el sector de Darregueira al 2000 -incluso se revisaron los techos y los patios de viviendas-, pero no pudo ser encontrada el arma usada, que sería tipo tumbera.

"El menor está acusado del delito de tentativa de homicidio calificado por la calidad de la víctima (funcionario policial)", agregó el mismo vocero.

Preguntado si el chico cuenta con antecedentes delictivos, se dijo que existen algunas investigaciones en trámite que lo pueden vincular con algún delito, pero no mucho más.



Al ser indagado, el joven -que por tener 17 años es imputable- se negó a declarar, con lo cual no pudo ser establecido el móvil del hecho.

El grave ataque en nuestra ciudad se produjo casi al mismo tiempo del deceso de dos mujeres policías de la provincia de Buenos Aires en sendos hechos delictivos registrados en el conurbano: las oficiales Lourdes Espíndola y Tamara Ramírez.

Por qué afuera

El menor detenido tendrá que ser trasladado a un instituto cerrado de afuera porque en Bahía no existe ninguno de esas características.

Sin embargo, en octubre -al cumplirse 5 años del incendio intencional que destruyó el instituto de menores Valentín Vergara- se pondrán en marcha los trabajos para la construcción en la ciudad de un centro de atención integral de jóvenes en conflicto con la ley.

Lo confirmó, durante una entrevista con La Nueva., el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Santiago López Medrano.

Se especula que para fines del año próximo estará terminado.

Estará emplazado en un predio de 7.500 metros que fue cedido por la comuna, situado en Fragata Sarmiento y Los Tamariscos, en la zona de Espora, cercano a un cementerio privado.

El funcionario describió que el proyecto establece la construcción de un Centro de Admisión y Derivación (CAD) -primer lugar al cual ingresa un joven en conflicto con la ley penal y donde transcurre las primeras 12 horas- y un Centro de Contención.

“Será una obra de 516 metros cubiertos, con un presupuesto de 46 millones de pesos otorgados por la Nación y que tiene un plazo de realización de doce meses”, dijo López Medrano.

El 31 de agosto tendrá lugar la apertura de sobres de la licitación.