“Esto se lleva con mucho dolor”, dijo la madre de Micaela Ortega

Por Claudio Rodríguez Kiser/crodriguez@lanueva.com

“Más allá de que cada uno lo vive de una manera particular, esto se lleva con mucho dolor. Los 15 de `Mica´ eran muy esperados por nosotros, este cumpleaños era diferente. Hoy lo tomamos como que emprendió un viaje de nunca volver y es muy doloroso”.

El paso del tiempo no puede cicatrizar la herida que Mónica Cid tiene en su corazón tras el crimen de su hija Micaela Ortega.

El último sábado la adolescente habría cumplido años, por esa razón oficiaron ayer una misa en su homenaje en la parroquia San Juan Bosco, del colegio La Piedad.

La celebración fue organizada por su abuela Nidia Martínez y amigas de la adolescente.

“Es muy difícil para nosotros congregarnos y poder estar unidos de una u otra manera, porque el dolor también nos separa, ya que cada uno lo vive a su manera, y nos duele mucho ver al otro cómo sufre. A pedido de sus compañeros y amigos y como alguna vez lo hice para acompañarlos en la realización de algún mural, esta vez los acompañé en la misa”, comentó Mónica.

La mujer sostuvo que en sus recuerdos hay “una mezcla de sensaciones, desde lo que no fue hasta su nacimiento”.

“Como defensa muchas veces prefiero no recordar su muerte sino recordarla viva, por eso es que me traslado al día de su nacimiento. De todas maneras, inconscientemente el final es el mismo”, señaló.

Agregó que “el día a día es duro, y es por eso que trato de seguir viviendo por mis hijos y mis nietas, y no mucho más. Tan solo hago que pase el tiempo rápido”.

Al mismo tiempo, Mónica se refirió al reciente crimen de Aída Caballín, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en la zona del barrio Los Chañares.



“Cada uno de los casos me pega diferente, aunque el dolor es el mismo. Ver cómo este hombre la mató y la descartó como una bolsa de basura, es demostrar cómo vivimos normalmente las mujeres en esta sociedad. Veo lejos un cambio, aunque vayamos dando pequeños pasos. Es muy difícil cambiar a la sociedad".

Como estandarte del pedido de justicia y seguridad, Mónica Cid se convirtió en un ejemplo de lucha.

“Me he convertido en una guía, aunque me resultó difícil ponerme a la cabeza de la investigación o ser el centro de todo para hacerlos trabajar. Solo tenía un fin, que era el de poder hacer justicia y sabía que lo iba a lograr si yo estaba adelante. No fue fácil, porque aún pago las consecuencias y creo que las voy a pagar siempre. El desgaste psicológico fue terrible. Trato de ayudar en lo que puedo, aunque también he aprendido a decir que no, porque me provoca un retroceso y me cuesta mucho salir”.

De la misma forma, sostiene que los jóvenes son quienes llevan adelante el cambio.

“Venimos de un modelo bastante complicado y conservador, aunque veo el cambio en los adolescentes. Ellos están haciendo que esto comience a funcionar. Cuando vi a las amigas de `Mica´ luchando en las calles por su compañera o amiga fue un antes y un después. Estas chicas son las mismas que ahora luchan por otras causas y eso me enorgullece. Creo que la juventud es la que va en busca de ese cambio necesario”, cerró.