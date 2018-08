Se realizó la Marcha por la Vida en el radio céntrico de la ciudad

Claudio Falzoni

cfalzoni@lanueva.com

Las comunidades de Punta Alta realizaron una marcha, en el radio céntrico de la ciudad, por el amor a la vida.

Previa a la sesión en la que se decidirá si se legaliza o no el aborto en el país, el padre César Cardozo expresó que se llevó a cabo un momento de oración delante de Jesús Eucaristía.

"El Señor de la vida, el Señor de la historia para que nos sostenga en esta defensa, en este amor a la vida".

Cardozo dijo que se rezó, en las calles de la ciudad, para invitar a que muchas personas descubran el valor de la vida.

"La vida se tiene que cuidar desde siempre: desde su concepción hasta su último momento. Es el don que Dios no ha dado a todos".

Manifestó que se obtuvo en la víspera una linda respuesta pese a que la marcha se realizó un dia domingo, un día para el descanso y para estar en familia.

"Lo importante es que todas las comunidades participaron".

El padre Cardozo expresó que ello nació como un gesto sencillo.

"Vamos a encontrarnos y prepararnos para este momento que es también histórico".

Puntualizó que se solidarizaron con las restantes comunidades de la Arquidiócesis de Bahía Blanca y en el resto del país.

"Son muchas las comunidades no solo de fe católica; hay muchos hombres y mujeres de buena voluntad que saben que si no cuidamos el valor de la vida no nos cuidamos a nosotros".

Manifestó que se llevan a cabo distintas iniciativas: algunas se realizan dentro de la Iglesia y otras se concretan mediante otros grupos.

"Otras de libre iniciativa", expresó, en la arteria Bernardo de Irigoyen.

Citó, por ejemplo, la de Sagrado Corazón.

"Es una manera de solidarizarnos y de levantar nuestra voz".

Calificó de muy fuerte el enfrentamiento que, lamentablemente, se da con el tema.

"Hay otros intereses".

Para el padre Cardozo ello, sin querer, implica jugar con el pueblo.

"Es jugar con la fe del pueblo, con el sentir del pueblo. Con los valores que nos han identificado como seres humanos".

"Perder eso, destruir esto ha llevado a una división, a los enfrentamientos, a no poder dialogar",

Dijo que también se produjeron agresiones.

"Si no somos capces de cuidar y respetar la vida del otro como vamos a cuidar la que está en el seno de la madre".

Abogó para que la situación lleve a todos a un cambio de mentalidad, a la conversión de todos, en todos los estamentos.

"No hay que ir contra la vida porque es ir en contra de uno mismo, ir en contra de lo que hemos recibido".

Opinó que ello, tarde o temprano, llevará a la autodestrucción.

"Seguimos caminando siempre con fe. Nuestra vida es un caminar en la fe y en la esperanza. Hay que afrontar el tema como un pueblo, como el pueblo argentino. Dios quiera que esto una y no divida", expresó el padre Cardozo.