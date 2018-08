135º Aniversario de Coronel Suárez: el desafío de sentar las bases para que la ciudad crezca en forma sustentable

Agencia Coronel Suárez / laregion@lanueva.com

La comunidad de Coronel Suárez celebra hoy el 194° aniversario de la Batalla de Junín, el 136° aniversario de la creación del distrito y el 135° aniversario de la creación de la ciudad cabecera.

En un año en el que la población está sacudida por la crisis nacional, además de un conflicto entre el municipio y sus trabajadores que ya lleva dos meses, el intendente Roberto Palacio se mostró convencido de que el camino iniciado dará sus frutos en pos de una mejor calidad de vida para todos los suarenses.

“Quiero que estemos todos juntos en este aniversario. Reconozco que estamos viviendo una situación difícil pero es ahí cuando más juntos debemos estar”, sostuvo.

A manera de balance, el intendente dijo que su gestión es positiva.

“Se comenzó con un serio tratamiento ambiental. Pusimos en funcionamiento la planta de reciclado y continuamos las inversiones para lograr en un futuro no tan lejano el cierre definitivo del basurero a cielo abierto. La ONG Evolución Ambiental hizo un trabajo fundamental”, dijo.

Otro aspecto destacado por el jefe comunal fue la seguridad. Según Palacio, gracias a la incorporación de efectivos policiales, equipamiento y cámaras de seguridad, así como la ampliación del Centro de Monitoreo y la construcción de nuevos destacamentos, se han bajado los índices delictuales.

“Estamos dando las peleas que da la gobernadora Vidal contra el narcotráfico y el delito rural”, comentó, al tiempo que destacó las obras realizadas con el Fondo Educativo, que mejoraron las instalaciones edilicias de las escuelas.

Entre las noticias esperadas, mencionó la próxima licitación de la continuidad de la obra de la Escuela Secundaria Nº 5 de Santa Trinidad, un proyecto de más de 17 millones de pesos, como así también el avance en el proyecto de un salón para el Jardín Cumelen por 1,5 millones de pesos.

El intendente Palacio mencionó además la realización de obras que él denomina "invisibles" porque no suelen generar votos.

“Sin embargo, son obras muy importantes que se debían a la comunidad hace muchos años. Una de ellas es la de desagües pluviales y ensanche de la avenida Teodosio Alaniz, que cuesta 18 millones de pesos, a la que le falta un pequeño último tramo; o la canalización hasta el arroyo Sauce Corto, como para destacar obras de prevención”.

A su vez, recordó la repavimentación de la Ruta 67 en el tramo Suárez – Pigüé y la obra del nuevo Partidor de Piñeyro, esta última por 224 millones de pesos.

En contrapartida, Palacio reconoció como puntos negativos no haber podido conformar una propuesta que conformara a los trabajadores municipales y los despidos en la empresa Dass.

“Trabajamos para fomentar la presentación de proyectos productivos (para los despedidos). Ya fueron otorgados más de 2,5 millones de pesos en microcréditos. En cuanto a los trabajadores del municipio, entiendo su reclamo, pero sepan que siempre hemos tratado de darles lo máximo que hemos podido", enfatizó.



Actividades protocolares y un tedeum

Los actos centrales por el aniversario tendrán lugar hoy, desde las 9.15, con la concentración en el palacio municipal. A las 9.30 se izará la Bandera nacional en el mástil de la plaza central, luego vendrá la recepción oficial en el hall de la comuna y, a las 10.30, habrá un Tedeum en la parroquia Nuestra Señora del Carmen.

El desfile, desde las 14 en avenida Casey

A las 11 se colocará una ofrenda floral en homenaje al Coronel Isidoro Suárez, en la plaza San Martín, y dará comienzo el acto oficial. La actividad se completará por la tarde -desde las 14- con el tradicional desfile sobre la avenida Casey. Las delegaciones comenzarán a marchar a la altura de calle Brandsen y culminarán en calle Lavalle.

Jonatan Maier, el Suarense Destacado

Anoche se realizó la tradicional Noche de Gala en el Teatro Italia, que este año tuvo un corte lírico y contó con la presencia de orquestas, coros y los solistas Juana Nieves y el tenor Marcos Guido. Además durante la gala se entregaron distinciones a Jonatan Maier (Suarense Destacado del Año), Andrés Alarcia (Joven Destacado en Ciencia), Mauro Echeverría (Destacado Cultural) y Mariano Lelan (Destacado Deportivo), así como reconocimientos a comercios e instituciones.

El intendente Roberto Palacio acompañado de los directores de Cultura, Alberto Guede, y de Deportes, Alexis Cortes, había presentado durante la semana pasada a los destacados suarenses 2018

En primer lugar el intendente Roberto Palacio expresó su alegría y orgullo al presentar oficialmente al vecino destacado de este año que es Jonatan Maier, el joven que donó un riñón a su mejor amigo y se transformó en un estandarte de la concientización por la donación de órganos.

“Hablar de él es hablar con mayúsculas por el gesto que ha tenido para con un amigo que hoy también nos acompaña -Nico Weispek- quien fue receptor del riñón que le donó Joni. Este acto de amor, todo lo que él ha hecho es real y nos remarca lo que es el sentido de la amistad”, expresó el jefe comunal.

A su vez dijo que “su tarea no ha terminado, continúa tratando que la gente done órganos y también por eso para nosotros es un ejemplo a imitar, por eso lo elegimos, tenemos un gran orgullo por él, gracias Joni por todo lo que has hecho”, culminó muy emocionado.

Jonatan mencionó sentirse honrado por semejante distinción.

“Hoy me toca estar acá y no sé si lo merezco, estoy muy agradecido y lo más lindo que puede haber en la vida que es ayudar a una persona, a mí me tocó, poder ayudar a mi amigo que está gozando de buena salud”.

Además, insistió en la donación de órganos.

“Invito a toda la gente a que done vida, que donen órganos, porque en esta vida estamos por algo. Todos tenemos una misión y yo ya lo cumplí, espero que toda la gente lo pueda hacer también”, sostuvo.

Jonatan Maier nació en la ciudad de Mar del Plata el 20 marzo de 1986, habiéndose radicado desde muy temprana edad en nuestra ciudad a la edad de dos años, hijo de Juan Ángel Maier y Elvira Loto; teniendo dos hermanos: Ezequiel y Débora.

Ha jugado al fútbol en el Centro Deportivo Sarmiento y durante un año en el Club Atlético Independiente. Actualmente se dedica al Footgolf, una nueva disciplina deportiva que se ha comenzado a practicar con gran auge en nuestro medio. Amigo inseparable de Nicolás Waispek desde muy chiquitos.

Está de novio con Yuliana Belendir y esperan un hijo para diciembre.

La Municipalidad lo distinguió por su solidaridad, por su bondad, por donarle un riñón a su amigo Nicolás, un sueño hecho realidad y la posibilidad cierta de poder ayudar a su amigo.

Es él quien invita a reflexionar que todas aquellas personas que tengan posibilidad de donar un órgano lo hagan, es en esencia un verdadero acto de amor.