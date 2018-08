“Cada peso que se pone en el deporte es una inversión”, dijo Mac Allister

(Nota publicada en la edición impresa)

—¿Qué te moviliza cuando ves a un chico con los mocos colgando y las zapatillas rotas?

—Mi trabajo con el deporte me recuerda a mi niñez. Empecé a jugar al fútbol en el club a los 8 años, cuando falleció mi Viejo. Y me veo reflejado con un solo par de zapatillas y, como vos decís, entre comillas, con los mocos colgando...

Entre la pregunta y la respuesta se produjo un silencio, un quiebre. Acaso, Carlos Javier Mac Allister demostró su esencia, su sencillez, su naturalidad, por encima de su presente, del cual no reniega y, menos aún, de su pasado.

“Hoy, millones de argentinos quisieran ser secretario de Deportes de la Nación, o en su momento jugar en la Primera de Boca, en la Selección o con Maradona o Caniggia. Y eso lo tengo que valorar”, reconoce.

Su presencia en la ciudad durante este fin de semana tuvo, una vez más, un motivo más allá de lo estrictamente laboral.

“Vengo mucho -contó el Colorado-, porque estoy en pareja con una chica de acá y me genera una relación de cercanía”.

De todos modos, asumiendo parte de las obligaciones que debe cumplir por ser una figura pública -potenciada por su reconocido pasado futbolístico-, dejó por un momento la tranquilidad que encuentra a menudo en suelo bahiense.

—¿Te fastidia tener que estar hablando ahora, durante un día de descanso?

—No me molesta. Trabajé en “Equipo de Primera”, “Fantino con todo”, “Camino a la gloria”... Entiendo y respeto a los periodistas. Hice de todo, menos de árbitro. Lo que aprendí es que en todos lados hay buena y mala gente. Y en todos lados escuché hablar mal de la otra parte.

—¿Qué te parece que dicen actualmente de vos?

—Creo que la gente entiende que soy una persona seria y trabajadora. Después, a algunos le gustará cómo llevo adelante el deporte y a otros no, pero es parte de lo que uno hace. Y hay que respetarlo.

Transparente y bonachón, aunque, también, frontal y firme como cuando recorría el carril izquierdo, Mac Allister juega su partido, evitando, eso sí, las rivalidades extremas.

“Hay días que estás muy fuerte y sabés que tenés que seguir adelante, trabajando, sumando todo lo bueno que se hizo en la gestión anterior. No soy de los que hablan mal de lo que hicieron los demás. El país -entiende- no debiera partirse en cada elección. Yo, trato de trabajar para dejar la secretaría mejor de lo que la encontré. Eso significa que, quien llegue, podrá hacer un mejor trabajo que yo”.

—En ese caso estarías priorizando el fin.

—Siempre tendría que ser así. El problema de la política es cuando cada dirigente empieza a pensar en uno. Por eso, a veces alguno hasta vota en contra de lo que piensa, porque prioriza si es redituable para su carrera o no. Eso es lo que admiro del presidente, que siempre vota lo que le conviene al país. Porque hubiese sido magnífico no levantar las tarifas, no tener que ordenar el gasto público, poner la plata al consumo y que el país terminara de explotar. Hay que tener mucha responsabilidad para tomar decisiones que no son populares y mucha irresponsabilidad para seguir tomando decisiones populistas. ¿Y sabés por qué para mí es más fácil entenderlo? Porque a mí, en el fútbol, me tocaba cagar a patadas a uno para sacarle la pelota y dársela a otro para que metiera el gol.

—¿Qué partido te queda por jugar hasta cumpletar el mandato?

—Todos los partidos son difíciles y todos los días son especiales, porque nadie tiene porqué saber lo que me pasa a mí, pero yo tengo que saber lo que le pasa a todos. Tengo que trabajar en la federalización deportiva que es gratuita en todo el país, tener bien el Cenard, las becas al día para que puedan vivir de eso, trabajar bien con los clubes, trabajar sobre las leyes, los presupuestos, las treinta y pico personas que tengo en la secretaría y demás. Pero el deportista o el empleado, en cambio, ve sólo su segmento. Y cuando ve algo malo te pone un tuiter. Por eso, uno tiene que estar preparado. En eso me ayudó mucho el fútbol.

—Más allá de tu cercanía afectiva con la ciudad, en el mapa estrictamente deportivo, ¿qué lugar ocupa Bahía Blanca?

—Cuando uno conduce no puede anteponer los intereses personales, por eso, estaría mal que a Bahía le diera programas que no le otorgo a los demás. Lo que hago es, a todos los lugares les asignó la misma importancia. Y comparado con el fútbol, hay 180 jugadas que pueden definir un partido, pero uno no sabe cuál será, por eso uno tiene que ir con las mismas ganas y espíritu. El país tiene 2.500 municipios y 24 jurisdicciones, y con todos hay que trabajar igual.

—Más allá de que el corazoncito está en Bahía.

—Y... Je.

“Necesitamos cambiar la figura legal”

—¿Qué pudiste concretar de lo que tenías planificado?

—Hicimos un montón de cosas. Cambiamos la relación entre la secretaría de Deportes de La Nación y todo el interior. ¿Cuándo la secretaría iba a traer subsidios a Bahía Blanca para los clubes? ¿Cuándo iba a financiar un playón deportivo? ¿Cuándo los programas se llevaron a todas las provincias sin considerar los signos políticos? Tenemos espacios de diálogo con todos los secretarios de deportes de las provincias y cada dos meses nos juntamos, discutimos políticas públicas, reorganizamos los programas y la capacitación que vamos haciendo en todo el país...

—¿Y qué cosas aprendiste que son inviables?

—Me parece una buena pregunta. Hay algunas reflexiones que se deben hacer. Primero, necesitamos cambiar la figura legal de la secretaría, para que tenga acciones que sean más ágiles, de lo contrario, para mover un dedo en el Estado es muy complicado, lleva mucho tiempo y tenés mucha gente arriba que tiene que tomar decisiones. Y por más buena que sea, no conoce las urgencias que tenés. Otro tema es que, supongo, a todos los ministros o secretarios nos pasa lo mismo: pensamos que merecemos más presupuesto para poder avanzar en lo que queremos.

—¿Qué sería en este caso?

—Me encantaría avanzar en una ley de infraestructura nacional, para generar un mapeo. Hoy no se sabe cuántos clubes hay, qué instalaciones existen... Hacer un censo nacional que sale muchísima plata...

—¿Hasta dónde se toma como una inversión o un gasto?

—Cada peso que se pone en el deporte es una inversión.

—¿Y quienes deben respaldar piensan lo mismo o ahí se traba la gestión?

—No. La cadena lo ve así. Lo que sucede, y acá entro en una discusión política, que si uno encuentra un país quebrado, es difícil decirle al Presidente (Mauricio Macri) que le de prioridad al deporte, cuando hay que pensar en la asistencia social, en reconstruir las rutas, en hacer cloacas...

—Aunque todo tiene que ver con todo.

—Siempre digo que el deporte es sinónimo de salud, porque haciendo deporte, literalmente se evitan un montón de muertes; se lucha contra la obesidad, contra las enfermedades... También, cuando hablás de deporte hablás de educación, porque vas a la escuela y te sientan para educarte, en cambio, cuando entrás a jugar al fútbol, al básquet o al voley, respetás al árbitro y al entrenador; y cuando vas caminando hacia tu casa respetás al policía y a los adultos. Y al otro día en la escuela respetás al maestro, porque ya te lo enseñaron.

"Ahora, el deporte tiene distintos tipos de inversiones: la inversión del gobierno nacional, en la secretaría... En el Enard son 900 millones de pesos para el alto rendimiento deportivo, la inversión de las provincias, de las municipalidades, de los clubes... El deporte es la quinta economía del mundo, lo que mueve es tremendo, el turismo, todos los fines de semana del año... Por eso, es importante que el próximo censo, podamos poner algo para sentar toda la estructura deportiva. Es muy importante para cuando uno va a pensar algo, poder cuantificarla y medirla para entender hacia dónde se debe ir".

Algo más de la charla con el Colo

Los Juegos. "Con los Juegos de la Juventud de la Ciudad de Buenos Aires estamos en la trinchera. Los pibes entrenan en el Cenard, pero a ellos les damos de comer, le ofrecemos servicio médico, el entrenamiento... Somos un sostén del equipo argentino. Estamos trabajando mucho con ellos. Tenemos 100 lugares reservados para ellos y conversamos mucho sobre los valores que significan representar al país".

La anécdota. “Un día cruzábamos una calle con Miguel Del Sel y 13 kirchneristas lo putearon a mansalva. Fuimos a una charla y lo vi que estaba triste, entonces le dije 'no te preocupes, a vos te putearon 13 que son de la contra, a mí me puteaban 50 mil y eran de mi equipo'. Y ahí pude aflojarlo. Lo entendió. Toda la vida lo que hizo fue para hacer reír a la gente y divertirse”.

Cambios. “Cuando llegamos al Cenard era un lugar semi abandonado y hoy tenemos todo el deporte de playa que lo hicimos nuevo; se reconstituyó la pista de atletismo, la cancha de hockey... También se hizo la cancha de Los Murciélagos, la cancha de tenis, pintamos todo el polideportivo... Los deportistas eso lo ven”.

Sin deudas. “En la función pública me pasa lo mismo que me pasó con el fútbol: al fútbol no le debo nada y el fútbol no me debe nada. Yo siempre me rompí el lomo y el fútbol siempre me dio la oportunidad. Llego a la secretaría ocho y media de la mañana y me voy ocho/ocho y media de la noche. Entonces, yo a la política no le debo nada y la política a mí tampoco, porque me dio la oportunidad de estar en un lugar".