 "No soy candidato, quizás, por no tener representante", dijo Guillermo Barros Scheletto

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, opinó que ve dudar a los directivos de AFA sobre el sucesor de Jorge Sampaoli y dijo que no es candidato "quizás por no tener representante".

"Esta transición genera incertidumbre y expectativa porque veo dudar a los directivos. Pero quizás porque muchos técnicos dijeron que no y ahora no se sabe quién va a decir que sí. Se sabe que Lionel Scaloni y Pablo Aimar no van a estar al frente de la mayor el año que viene", dijo el mellizo, en una entrevista concedida al diario español AS.

"No soy candidato, quizás, por no tener representante, pero bueno...". Y consideró que Lionel Messi "va a seguir".

"Es joven. Todavía está en una etapa en la que tiene edad y físico para hacerlo. En Argentina cuestionan todo. Cuestionan al campeón de turno, al entrenador campeón, ¿mirá si no van a cuestionar a Messi? Estamos acostumbrados a eso. Imaginate si lo cuestionan a él, ¿cómo estamos a los demás?", indicó.

Guillermo indicó que "no es necesario un título para convalidar que esta generación fue muy buena" y vaticinó que "nos vamos a dar cuenta en dos o tres años lo que teníamos y lo que dejamos de tener".