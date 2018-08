“Preocupa que hayan fallecido 2 compañeros por la desidia del gobierno actual"

El pasado jueves por la mañana la explosión de una estufa de gas envasado, provocó que dos trabajadores fallecieran producto del siniestro en la escuela Nº 49 del barrio San Carlos de Moreno, en la provincia de Buenos Aires.

El siniestro ocurrió antes de que ingresaran los estudiantes al establecimiento y mientras el personal se encontraba realizando los preparativos para abrir las puertas del lugar. A causa de la explosión fallecieron la vicedirectora Sandra Calamaro y el auxiliar de la educación Rubén Rodríguez.

Viviana Marfil, secretaria general en Bahía Blanca de la Asociación de Trabajadores del Estado, opinó que “es preocupante que hayan tenido que fallecer dos compañeros por la irresponsabilidad y la desidia de los funcionarios actuales”.

Y dejó en claro que en Bahía Blanca existen las mismas falencias y apuntó al gobierno por definanciar la seguridad de los trabajadores.

"Cuando uno asume un cargo de funcionario público de gobierno lo primero que debe hacer no es echarle la culpa al anterior, sino empezar a resolver en serio las necesidades para que no vaya a ocurrir lo que sucedió en Moreno”, señaló.

Marfil denunció también que “el gobierno no cumple la ley de comisiones mixta de seguridad e higiene laboral, que es un lugar donde se juntaban los gremios con el ministerio de Trabajo e Infraestrucutura viendo de que manera se podían ir solucionando los diferentes problemas en las escuelas o reparticiones estatales. Se reunían a nivel provincial, en cada ministerio y cada localidad. En Bahía denunciamos que hace 5 años no se realiza, en algo que consideramos fundamental para ir avanzando en lo que tiene que ver con la seguridad y salud laboral”.

“También se debe realizar en los municipios. Esta comisión, en la provincia, se reunió dos veces en 2016 y en el Hospital Penna se logró poner en funcionamiento y desde que está esta gestión no volvió a reunirse para ver de qué manera se pueden solucionar los grandes problemas de insfraestructura y de riesgo, porque no estamos solamente en problemas los trabajadores, sino los que asisten al lugar donde desempeñamos nuestra tarea”, agregó.

Al mismo tiempo, la dirigente gremial recordó que “el año pasado en la escuela especial Nº 508 del barrio Palihue explotó un horno y aún hoy una compañera tiene problemas en la vista, aunque pudo ser peor y por suerte no había alumnos en el establecimiento. De esta manera están sucediendo las cosas”.

“En la Escuela 8 de calle Luis Piedrabuena están realizando remodelaciones y ampliando, pero hay un protocolo para trabajar en cuestiones de construcción dentro de las instituciones educativas, como cerco u otros cuidados para evitar accidentes, y esta normativa tampoco la cumplieron. Tuvimos muchas denuncias cuando se realizó el cambio de techos de la Escuela Mosconi y también durante las tareas de ampliación de la Escuela Nº 7 de 19 de Mayo, donde no se salvaguarda la vida de los chicos y los trabajadores. Es grave lo que está sucediendo”, aseguró.

Marfil contó que “en las instituciones provinciales donde se albergan chicos están en el mismo estado deplorable. El Registro Civil, tanto de Castelli como de Las Heras, no tiene salida de emergencia. En el Hospital Penna estamos haciendo una hermosa obra para emergencias pero hay conecciones clandestinas que hizo el mismo personal, avalado por las diferentes direcciones, en cuestiones de gas o electricidad. Hace tres años vino Superintendencia de Riesgo de Trabajo e indicó todas las tareas que debían utilizar para seguridad de los pacientes y de los trabajadores y no hubo un solo cambio dentro de la institución”.

“Está en riesgo la vida de los trabajadores y de aquellos que asisten a los lugares públicos y acá lo único que hacen estos gobiernos es definanciar e ir achicando el estado, cuando hablamos de seguridad la decimos para todos”, apuntó.

También sostuvo que “los trabajadores municipales no se quejan de llenos, porque es terrible que los obliguen a subirse a vehículos que no están en condiciones. La Municipalidad de Bahía Blanca no tiene plan de evacuación. Eso significa que si llega a haber un incendio en la parte baja, los compañeros que desempeñan tareas en la parte alta corren riesgo de vida, pero todos no solamente los trabajadores. Es algo grave y si sos funcionario tenés que empezar a actuar desde el primer momento. Las leyes son para todos”.

“ARBA tampoco tiene salidas de emergencias, las instituciones de niñez se ecuentran en el mismo estado deplorable, donde los han tenido sin calefacción y se ha conseguido a través de reclamos. Es preocupante que hayan tenido que fallecer dos compañeros por la irresponsabilidad y la desidia de los funcionarios actuales. Es fácil decir que la culpa es del otro, pero cuando llevas dos años de gestión les corresponde hacer cumplir la ley para todos”, agregó la secretaria general de ATE.

Marfil comentó que “en principio de marzo pretendían que los auxiliares del consejo escolar sean los que revisaran y prendieran los calefactores, siendo que es responsabilidad de un gasista matriculado. Como también han pretendido que funcionen las combis de los chicos no teniendo los frenos en condiciones”.

“Por suerte hubo compañeros que se negaron, pero las presiones fueron muy grandes. Están poniendo en riesgo a la población y esto debe para, no puede existir una muerte más. Los presupuestos son para hacerlos cumplir, no para achicarlos o derivarlos en otro negociado”, cerró.

Contra el gobierno de Vidal

El secretario general de ATE y la CTA Autónoma, Oscar de Isasi, se solidarizó con los familiares de las víctimas de la tragedia de Moreno.

“Los responsables de esta situación son la gobernadora María Eugenia Vidal, el extitular de educación provincial y su actual reemplazante, Alejandro Finocchiaro y Gabriel Sánchez Zinny, sumado al responsable de infraestructura escolar Mateo Nicholson. Todos ellos son los gestores de esta tragedia, ya que no mejoraron el estado edilicio y las condiciones de trabajos de docentes y auxiliares”, señaló el dirigente gremial.

Asimismo, indicó que: “esto es un hecho de negligencia trágica y no es más que el resultado del desprecio con el cual se maneja el gobierno provincial en cuanto a las condiciones de seguridad laboral en las que desarrollan su tarea los trabajadores estatales y en especial los trabajadores de la educación”.

En tanto, el viernes pasado se realizó un paro provincial decretado por ATE provincia de Buenos Aires junto al Frente de Unidad Docente ante la muerte de los trabajadores, con um alto acatamiento.

Se realizaron movilizaciones en distintas ciudades hacia los Consejos Escolares reclamando que se declare la “Emergencia Edilicia” y que el gobierno se haga responsable por las muertes de los trabajadores.

La actividad central se realizó en Moreno, donde la comunidad local marchó por las calles para exigir justicia por la muerte de los dos trabajadores.