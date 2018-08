Ramiro Barragán: la tragedia no puede borrar los buenos recuerdos

Por Pablo Andrés Pascual/ppascual@lanueva.com

El de la sonrisa permanente, el tipo cordial y de bajo perfil, el fanático de Boca, el de la palabra justa y que no tenía problemas con nadie.

Ese era Ramiro Barragán, el joven al que la mayoría de los bahienses conoció luego de que un delincuente lo hiriera de muerte durante un asalto en su local del barrio Noroeste.

El dolor y la tristeza que provocó lo ocurrido no es casualidad o solo el sentimiento por otro trágico hecho de inseguridad.

Aquellos que lo conocieron aseguran que se ganó a lo largo de su vida ese cariño que demostraron las personas que se movilizaron y marcharon por calles de la ciudad pidiendo justicia.

Claudio Gatti era su hermano de la vida, sus familias son amigas y nació un día después de “Rami”, por lo que celebraban juntos sus cumpleaños.

Recuerda que el 31 de julio del año pasado estaba trabajando en la UTN y que recibió un llamado de su mamá (Marta) contándole lo sucedido. Enseguida supo que algo grave había ocurrido.

“Me llamó diciéndome que habían asaltado a mi amigo. Enseguida le noté algo en la voz y me di cuenta que había pasado algo que no era bueno. Me dijo que estaba en el hospital, entonces me fui para allá volando”.

“Peco”, como lo apodan los amigos, dice que “provoca mucha tristeza y dolor lo que sucedió y el hecho de no tenerlo. Todos los días lo recordás, pero él no está. Se viene a la cabeza lo que pasó ese día y no se puede comprender. Uno siempre piensa qué tendría que haber sucedido para que el final hubiera sido distinto”.

De la misma forma, espera que los responsables del crimen tengan su castigo.

“No veo la hora que se haga el juicio y condenen a los dos a cadena perpetua. Tanto al que lo mató como al que fue cómplice. Espero que cumplan y no salgan más de la cárcel. Eso apaciguaría algo el dolor y a la familia la dejaría más tranquila”.

Claudio asegura que prefiere recordarlo con una sonrisa.

“Era una persona excelente, no tenía maldad y un perfil muy bajo. Nacimos juntos y nunca tuvimos una discusión. Siempre digo que es una pérdida grande para la humanidad.”

“Él nació el 1 de febrero y yo el 2. Desde que tengo uso de razón jugábamos juntos en el barrio y luego en Olimpo, aunque después él se fue a Tiro (Federal). Festejábamos los cumpleaños y duelen esos momentos que ya no están”.

El fútbol siempre los unió. Primero jugando juntos y luego enfrentándose en la cancha.

“Tengo un montón de momentos compartidos, pero me acuerdo un hecho gracioso que pasó cuando jugábamos en contra. Él en Tiro y yo en Olimpo. Yo era 5 y él enganche, entonces me tocaba marcarlo. En un corner me dice: `no me toqués que me voy a tirar´. Se tira y le cobran penal, me dio mucha bronca su avivada”.

“Yo lo recuerdo todos los días, pero elijo acordarme de esos momentos lindos”, afirma.

Desde la cuna

Cristian Bartoletti es uno de los mejores amigos de Ariel Barragán y conoció a su hermano Ramiro “desde que nació”.

“Siempre andaba metido entre nosotros”, asegura, al tiempo de afirmar que le “pegó muy fuerte” todo lo sucedido.

“Ese día iba para el negocio, entonces veo un tumulto y empiezo a correr, porque no sabía qué pasaba. Cuando llegué vi a Ariel desesperado y estuvimos con Ramiro tirado en el piso como 25 minutos”.

“Me queda la sensación de que podría haber hecho algo más, como cargarlo en el auto y llevarlo sin esperar la ambulancia, pero en esos minutos no sabés si hacés bien o mal. Lamentablemente no aguantó y es una perdida que nos duele a todos”.

Considera que una condena ejemplar no logrará calmar el dolor de lo ocurrido.

“Te puede dar una tranquilidad que los condenen, pero no se remedia la pérdida o el dolor. Seguramente ellos tienen algunos privilegios y la familia de Ramiro lo único que tiene es sufrimiento. No tienen el padecimiento de una pérdida, como la tenemos todos por culpa de ellos”.

También destacó las cualidades personales de su amigo. “Fue un chico buenísimo y muy humilde. Siempre tenía buena onda, sonriente y serio a la vez. No le gustaban los problemas, era reservado y muy querido. Era un hermano para mí”.

Fútbol y cancha

Una pelota de fútbol y la camiseta de Boca Juniors fueron las cosas que vincularon durante una década a Ramiro con Estéfano Corinaldi.

Lo conoció cuando se unió al equipo “Servi Pan”, de la Liga Comercial.

“Tuvimos casi diez años de amistad. Vino a jugar con nosotros y fue creciendo la relación . Él era socio activo de Boca y compartimos un montón de viajes a ver partidos. La Bombonera era el patio de su casa. Gracias a él pude vivir un partido desde el lugar al que va “La 12”, y eso no me lo voy a olvidar más”.



“Siempre alegre, teniendo la palabra justa y apoyando a todos. Cuando no podía jugar se hacía un tiempo para ir a ver a los compañeros... sumaba siempre”, agrega.

Estéfano admite que pese a lo ocurrido, desea quedarse con el recuerdo de “lo lindo que fue estar a su lado y compartir todos esos momentos”.

Explica que es instructor en un gimnasio y estaba trabajando cuando se enteró de que Ramiro había sido baleado en el asalto.

“Dejé a alguien a cargo y me fui al hospital. Fue todo muy caótico y doloroso. Tenemos amargura por cómo se dio todo, producto de que no llegue la ambulancia en el momento adecuado y de la delincuencia que no tiene respeto por nadie. Lo ideal es recordarlo siempre como fue: una persona excelente en todo sentido, humilde y laburante”.

A la distancia, pero siempre cerca

Por cuestiones de la vida, Pamela Matoso dejó Bahía Blanca y desde hace ocho meses reside en la localidad bonaerense de Rojas, aunque la distancia no le impide seguir de cerca la causa y exigir justicia.

“Es lo que pedimos de un año a esta parte por lo que pasó y lo que está pasando, porque creo que no ha cambiado nada. Estoy lejos, pero sigo la causa estando en contacto con la familia. Pedimos justicia por Ramiro y por todas las víctimas de la inseguridad”.

“Estas cosas siempre te sensibilizan, pero cuando te tocan de cerca duelen mucho más”, sigue diciendo.

Pamela fue una de las personas que decidieron pintar la persiana del comercio de Líbano y Patricios con el reclamo de “Justicia por Ramiro”.

“Era un tipo de una familia muy trabajadora, luchándola siempre y esforzándose para llevarle un plato de comida a su bebé. No se puede creer algo así”.

La joven también espera que en poco tiempo se juzgue a los responsables.

“Espero que la justicia haga su trabajo. Yo sé que los tiempos no son los mismos que los nuestros y me gustaría que sea todo más rápido, pero deseo que paguen por la muerte de Ramiro”.

Al igual que el resto, destacó que todos en el barrio “tienen un buen recuerdo de él”.

“Siempre estaba con una sonrisa y atendiendo bárbaro a todos. Era buena gente y no se merecía todo lo que pasó”.

“A Ramiro lo conocía desde que era chico, porque mi hermano y el suyo (Ariel) son amigos de toda la vida. Era un pibe bueno, laburador, cuidaba a su mujer, su hija y su mamá. Ellos perdieron a su papá siendo chicos y la madre la peleó con ellos siempre. Es una familia de las que no se ven habitualmente”.

A la espera del juicio

-Ramiro Barragán fue asaltado el 31 de julio de 2017 por dos motochorros en su comercio ubicado en Líbano y Patricios. Durante el robo recibió un disparo en el abdomen que le causó lesiones que provocaron su deceso al día siguiente, mientras era asistido en el Hospital Municipal.

-Minutos después del hecho la policía detuvo a Juan Ortiz, a quien identificaron porque perdió sus documentos durante el forcejeo con la víctima y habría sido quien efectuó el disparo. Posteriormente fue arrestado Gastón Nicolás Figueroa, sospechado de ser quien conducía la moto en la que se movilizaban.

-Ambos se encuentran detenidos con prisión preventiva y el fiscal Mauricio Del Cero requirió que sean llevados a juicio oral y público. Solo resta que la Cámara Penal resuelva el planteo de uno de los defensores, para que, en caso de no prosperar, se determine el Tribunal que lleve adelante el debate y la fecha de realización.