Un veterinario compartió una receta "magistral" para la felicidad

Laura Gregorietti / lgregorietti@lanueva.com

"A diferencia de los medicamentos... los animales no tienen efectos adversos, ni sobredosis ni contraindicaciones. ¡Adoptá una mascota!" escribió en una hoja de su recetario el médico veterinario Alberto Pedro Tellarini.

El posteo, subido a su cuenta de Facebook, no tardó ser compartido por cientos de personas que además sumaron sus comentarios y felicitaciones.

"La verdad no pensé que iba a tomar tanta repercusión el posteo. Creo que nos falta entender que la vida es muy linda, es más simple de lo que pensamos y pasa muy rápido. No vale la pena vivirla mal y un animal y un buen consejo, ayudan más de lo que uno puede imaginar".



Sobre la frase de la receta cuenta Tellarini que hace tiempo leyó algo parecido sobre la amistad, pero que "adaptó" esa frase para aconsejar a una amiga que tenía dificultades para dormir.

"Mi amiga estaba tomando pastillas y ya no quería seguir dependiendo de ese remedio. Cierto día, yo estaba haciendo unos trucos de magia (NdR: en sus tiempos libres Tellarini es mago y ventrílocuo) y mi amiga me pregunta si podía recomendarle alguna poción o receta para la felicidad. Adoptá un animal, fueron mis palabras".

Luego, le dijo que con gusto le "haría una receta muy distinta a la que le dieron".

"Le aseguré que el remedio que le iba a ofrecer no tenía contraindicaciones, que no le iba a hacer mal, a diferencia de las pastillas para dormir que estaban plagadas de efectos adversos. Y me hizo caso y adoptó una gatita", destacó.

Ante la pregunta clave de cómo afecta a la salud tener un animal de compañía, Tellarini contó que “tienen un efecto preventivo y extendido en el tiempo”.

“Convivir con una mascota afecta a la salud del cuerpo y la mente de manera positiva y además, de manera preventiva porque hace que nos enfermemos menos ya que nuestro sistema inmune está más activo”.

Y siguió enumerando ventajas: “mejora el estado físico porque salimos a pasear, jugamos e interactuamos. Nos hace más sociables, porque en esos paseos nos cruzamos con gente que también le gustan los animales y nos paramos a charlar”.

En el caso de los más chicos, resulta fundamental el aporte que hacen a la educación y al cuidado de una vida.

“Los padres pueden fomentar el sentido de la responsabilidad y de la vida en los más chicos cuando hay un animal en casa. Ellos serán los encargados de enseñarles que el animal no es un juguete, que hay que cuidarlos, asearlos, darles de comer y chequear si tienen agua limpia todos los días. Y en algunos casos, es el primer contacto que tienen con la muerte de cerca, algo que puede ayudar en casos de futuras pérdidas en la familia”.

En personas mayores, también es muy importante, los mantiene activos no solo de físico, también de la mente.

Un animal con su sola presencia logra reducir el estrés, más todavía al tocarlo y entrar en contacto con su ritmo cardíaco y respiración. "Y ni hablar para quien padece depresión, porque es una compañía fiel y única”.

“Cuando estoy enojado, los primeros que me sacan el enojo, son ellos, los animales”, concluyó.

En su página de Facebook, que tiene más de 1.300 seguidores, el médico veterinario realiza habituales consejos sobre el cuidado de los animales y responde a las preguntas de la gente, incluyendo las más curiosas. Además, junto a voluntarios y miembros de la comisión, maneja la ONG Puedes Volar, que se ocupa de recupera aves accidentadas que la gente encuentra en la calle, campos o rutas.