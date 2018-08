“Esto es un camino muy largo y hay que tratar de progresar”, dijo Javier Rey

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa de hoy)

Renovarse y progresar, el denominador común que persiguen los jóvenes volantes que inician su recorrido en Midget.

Algunos casos excepcionales pegan un salto drástico hacia el "estrellato", mientras que otros, en contrapartida, deben quemar cada una de las etapas del lógico proceso de aprendizaje.

En ese sentido, la enorme apuesta hecha por Javier Rey (24) y los suyos de cara al próximo certamen veraniego, aspira brindarle al ex golero liguista los medios necesarios para avanzar un casillero.

"Si bien afrontamos el segundo año en la categoría, queremos seguir mejorando y no quedarnos estancados en lo que tenemos. Esto es un camino muy largo, hay que meterle y tratar de progresar siempre, porque donde te quedas después cuesta arrancar", contó Rey, quien hoy será uno de los tantos animadores de la tercera fecha del Invernal 2018.

"De ahora en más--agregó--, costará mucho achicar los números. Elegimos pegar un salto y probar otra cosa para seguir progresando, pero siempre tranquilos, sin volvernos locos y tratando de hacer las cosas bien".

¿En qué consiste ese salto del que habla? Ni más ni menos que en la adquisición de una estructura 0 km, construida en el taller de la familia Altamirano, equipo que, a raíz de la notable demanda de los últimos meses, goza de gran popularidad en el mercado de la categoría.

Específicamente, fueron cinco los nuevos chasis que dio a luz el team con sede en calle Estomba. Además de Rey, también aseguraron autos Jonathan Resola, Gonzalo Brezina, y los propios Roy y Daniel Altamirano.

"Elegí este chasis, primero porque me gusta mucho la estética, después porque son autos agresivos, principalmente llegadores y duros, y también para probar algo distinto y experimentar con otro estilo de manejo. La categoría por ahí se está volviendo muy monomarca con los chasis, así que gustó probar algo nuevo", detalló.

"Con el otro, si bien se lo corrigió mucho y se le sacaron muchas falencias, creo que no llegábamos a dar otro salto en calidad y velocidad. Por ahí ya no había más para exprimirle, probamos de todo; transmisión, amortiguadores, espirales, y de todas maneras seguía costando llevarlo redondo. Ahora quiero girar lo máximo posible y bien derecho", agregó Javi.

"Te come la oreja"

Estar rodeado de afectos y sana compañía es tan elemental como disponer de un idóneo consejero.

Sin dudas, quien ocupa ese lugar en el grupo que acompaña a Javier Rey es Luciano Bocacci, su motorista, preparador del actual campeón, Claudio Roth.

"Está todo el día tirándote tips de carreras y comiéndote la oreja. Para bien, obvio... También te dice cuando te equivocás, y uno obviamente lo acepta. Le hacemos mucho caso, porque sabe mucho de esto", puntualizó.

"Haciendo bien las cosas--detalló--, los resultados vendrán solos. Con este auto tan sólido y llegador, más la cuotita de suerte y el manejo, los objetivos se irán cumpliendo solos. Él me dice que no hay que apresurarse".

Con los pies sobre la tierra, así entiende Javier Rey que debe transitar lo que viene; aún con el salto competitivo que implicará manejar una unidad semejante.

"La idea es achicar números y saltear el repechaje. Quiero molestar lo más posible y estar en la conversación. Pero siempre con los pies sobre la tierra, porque recién es mi segundo año", cerró.

El pasado liguista

Su debut como arquero se produjo en el Torneo Promocional 2013, con los colores de Pacífico de Bahía Blanca. Aunque el grueso de partidos los disputó en La Armonía, durante las temporadas 2014 y 2015.

"Si quiero ir a jugar un picadito, no tengo guantes ni ropa. Me manguearon todo. Creo que voy a volver, porque hay varios en el ambiente que me invitan a jugar seguido. Pero solo para divertirme", dijo.

Rey disputó 5 partidos en Pacífico (BB) y 16 en La Armonía. Su último encuentro oficial fue en el Clausura 2015, en la derrota del velezano ante Huracán por 3-0 (Dato: Eduardo López).

“Tengo un santuario adentro del auto”

"Las cábalas me las mantiene mi mamá. Tengo un santuario adentro del auto, cada vez voy sentado más arriba de la cantidad de cosas que me pone abajo de la butaca. Hay otras más, pero no las quiero quemar".

"Mi Viejo se desespera para llegar a la pista. Yo todavía no salí del laburo y el auto ya está en la calle del taller. El box abre a las seis, pero él tiene que salir antes".

Marche la tercera

A las 12.30 se pondrá en marcha la primera serie, correspondiente a la tercera y penúltima fecha del Campeonato Invernal. Quince minutos antes tendrá lugar el tradicional desfile de máquinas.

Vale remarcar que el público que se haga presente podrá colaborar con juguetes, para la campaña "Un juguete por una sonrisa". El 18 del corriente, día del niño, se entregarán los mismos en la pediatría del Hospital Municipal y del Hospital Penna.