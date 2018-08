La acusación de Wanda Nara y la respuesta de Maxi López

Wanda Nara dijo que su exmarido Maxi López "nunca" le pasa plata para sus hijos al responder la pregunta de uno de sus seguidores en Instagram.

Y el futbolista no se quedó callado: reveló la suma millonaria que le envía cada año.

La pareja se separó en 2013 y Wanda rehizo su vida con el jugador Mauro Icardi, con quien tuvo dos hijas (Francesca e Isabella). Con Maxi tiene tres varones: Valentino, Constantino y Benedicto.

Qué pasó

En julio, Wanda decidió responder preguntas en su cuenta de Instagram.

Uno de sus seguidores le consultó por el padre de sus tres hijos varones: "¿Cuándo ve a sus hijos?". "Cuando él quiere y puede", contestó ella.

"¿Te llevas bien con tu ex marido?", indagó otro seguidor. "Sí, re", escribió Wanda. Después borró las dos consultas.

Y en agosto, solo aceptó 5 preguntas en Instagram Stories.

"¿El papá de los chicos no te pasa plata?", le preguntó un seguidor. "Nunca, pero no lo necesito tampoco, entonces no hay problemas", contestó la rubia.

Y Maxi López salió a aclarar la situación. Sin nombrar a Wanda escribió en su cuenta de Instagram: "150.000 euros (unos 4.8 millones de pesos) al año para tomar la sopa y seguís comiendo el ossobuco milanese…". Y concluyó con una frase, a modo de hashtag: "Madurá de una vez". (Infobae y La Nueva.)