El mercado de capitales puede ser un aliado para las pymes

Ampliar las fuentes y lograr continuidad en el financiamiento, además de fortalecer la imagen frente a proveedores y clientes son las principales ventajas para las pymes de operar en el mercado de capitales argentino, destacaron especialistas en una jornada realizada en la Bolsa local.

El evento, que reunió a un interesante grupo de hombres de negocios pyme y profesionales de nuestra ciudad, se desarrolló en el microcine de la entidad -en avenida Colón 2- y contó con la presencia de su titular, el ingeniero Carlos Arecco, la presidente de Bahía Blanca Sociedad de Bolsa, contadora Norma Gentile, y los licenciados Leandro Fisanotti y Cristian Cuini, representantes del Mercado Argentino de Valores (MAV).

“Lo primero que debe saber cualquier empresario pyme intersado en lograr financiamiento a través del mercado de capitales argentino es que se debe consultar a cualquier agente que sea miembro del MAV. Bahía Blanca Sociedad de Bolsa los es, y como tal, está en condiciones de asesorarlo para que pueda empezar a operar, ofreciendo instrumentos acordes a sus necesidades”, destacó Cuini.

Para el gerente de Relaciones Institucionales del MAV, “eso es fundamental, porque los instrumentos no son los mismos para todos, sino que deben adecuarse a la situación de cada empresario”.

Para Fisanotti, integrante del departamento de Investigación & Desarrollo y Colocaciones Primarias del MAV, “al mercado de capitales hay que verlo como una estrategia de financiamiento de mediano a largo plazo, porque las relaciones son duraderas en el tiempo".

"Por eso, es importante que la pyme se acerque al mercado empezando por los instrumentos de negociación más simples, como por ejemplo, la negociación en el MAV de los Cheques de Pago Diferido (CPD), con los cuales están muy familiarizados”.

“Después ir escalando hacia instrumentos más completos, como los pagarés bursátiles o las Obligaciones Negociables Simples y, en un futuro, considerar la posibilidad de emitir acciones”, destacó.

Recalcó que “la idea no es que la pyme sustituya el financiamiento bancario, el mercado de capitales es un complemento".

"Hoy por hoy, cualquier empresa que depende de un insumo tiene muy en claro cuales son sus canales alternativos de abastecimiento, y el capital para lograr financiamiento es un insumo más. Por eso, la pyme tiene que seguir usando los canales tradicionales de financiamiento con los que opera, como bancos y proveedores, y agregar la ventana del mercado de capitales para empezar a caminar este sendero virtuoso de lograr mejores condiciones financieras y nutrirse del feedback que da el mercado, logrando visibilidad y mejorando sus procesos”.

“Aunque el mercado de capitales ajusta por tasa, siempre está. Incluso en momentos difíciles para la economía, como este. Los empresarios que operan con nosotros destacan eso, que el mercado no desaparece. 'No me cortan el chorro', es lo que nos expresan”, finalizó Fisanotti.

Instrumentos

Los instrumentos susceptibles de negociación en el MAV son:

* Cheques de Pago Diferido (CPD): son el instrumento más elegido por las pymes para conseguir fondos frescos.

Explican el 70% del total del financiamiento a través del mercado y consisten en la negociación de CPD a tasas que están por debajo de un descubierto bancario, ya que, actualmente y dependiendo de plazos y segmentos, oscilan entre el 37 y el 41% anual.

La operatoria es sencilla: a través de un agente MAV, una pyme cede su Cheque a un inversor, negociando con este la tasa a descontar.

* Existen al menos tres segmentos de CPD: avalados, patrocinados y directos. Los primeros cuentan con el aval de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), un tipo especial de sociedad cuya finalidad en dar avales a las pymes, de forma que puedan acceder a tasas más bajas para el financiamiento. Los patrocinados, al carecer de aval, se negocian a tasas más elevadas.

* Los CPD directos -tienen hoy el mayor potencial de crecimiento en el MAV- pueden negociarse con garantías propias de las pymes (dólares en cartera, bonos públicos, plazos fijos, cuotas partes de fondos comunes de inversión, etcétera) y, por ende, permiten lograr mejores tasas para la pyme que cede el Cheque.

La diferencia con los avalados es que no requieren del aval de una SGR.

Incluso, los Cheques pueden negociarse sin esas garantías, aunque, claro está, la tasa a obtener dependerá exclusivamente de la calidad del librador.

* Pagarés bursátiles, a diferencia de los CPD, pueden ser negociados tanto en pesos como en dólares. Solamente pueden ser negociados con el aval de una SGR y constituyen el segundo peldaño en el sendero virtuoso de una pyme en el MAV.

* Obligaciones Negociables Simples: aunque son algo más sofisticadas con respecto al resto de los instrumentos, se trata de un proceso muy ágil, ya que el trámite es totalmente digital.

En esencia, se parecen a un préstamo convencional con la salvedad de que se colocan entre el público inversor a través del mercado.



¿Qué es el MAV?

El Mercado Argentino de Valores (MAV) es un mercado especialista dentro del mercado de capitales argentino. Como tal, está especialmente orientado al financiamiento de las pymes y las economías regionales, a diferencia de otro de los mercados, Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), que se especializa en la negociación de títulos valores de grandes compañías.

El MAV tiene asiento en la ciudad de Rosario (provincia de Santa Fe).

El principal objetivo del MAV es impulsar el acceso de las pymes al Mercado de Capitales.

De acuerdo con especialistas, se requiere multiplicar por diez los volúmenes actuales para que las empresas pymes comiencen a traccionar el empleo y el mercado interno.

En rigor, el capital propio y los proveedores son las principales formas de financiamiento de las pymes argentina y, en la actualidad, apenas un 4% de esas pymes se financian mediante CPD, pagarés u ON simples.

El 96% remanente opera con bancos comerciales.

"Sólo una pequeña porción de empresas puede acceder al Mercado de Capitales porque la realidad de las pymes es muy heterogénea dependiendo de la actividad que desarrollan, la zona geográfica en donde se encuentren y la dependencia que tengan respecto a si su materia prima se encuentra o no dolarizada", comentó en una nota de prensa Fernando Luciani, director ejecutivo del MAV.

"En ese camino, el CPD es el principal producto que promueve el fondeo de las pymes. El mayor impulso durante el primer semestre de 2018 se dio a través de la negociación de Cheques en el segmento directo dado que ofrece agilidad y bajos costos operativos para el financiamiento empresario en el Mercado de Capitales".

"Al mismo tiempo, resulta un atractivo instrumento de inversión, que permite diversificar las carteras e incorporar un producto de riesgo equilibrado".

Luciani acotó que "a partir de la reforma tributaria, la herramienta cobra mayor atractivo incluso para personas físicas, con tasas superiores a inversiones como las Lebac".

En lo que va del año, la operatoria de CPD directos en el MAV acumula 2.035.780.136 pesos, creciendo respecto de los primeros cinco meses de 2017 un 177% .

En tanto, genera gran interés la instrumentación de la negociación de facturas de crédito electrónicas, la novedad que incorpora la reciente ley de Financiamiento Productivo.

La ley ordena que dicha factura, a la manera de cualquier título valor, pueda ser negociada en el MAV.

De esta manera, la pyme podría entregar la mercadería y “vender” esa factura mediante un procedimiento simple y ágil, aunque habrá que esperar algunos meses.