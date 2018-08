La Municipalidad negó recortes en las ayudas sociales

Por Maximiliano Allica mallica@lanueva.com

Un recorte en ayuda social por parte de la Municipalidad en distintos sectores socialmente desfavorecidos denunciaron distintas fuentes consultadas por La Nueva. esta semana.

No obstante, desde la comuna se negó cualquier tipo de recorte, aunque se señaló que el foco central se puso en la entrega de material de construcción para mejoramientos habitacionales y en asistencia directa con mercadería.

Distintos testimonios tomados por este diario hablaban de quites de tarjetas celestes, un plástico con cargas de 440 pesos la mayor parte del año y 840 pesos en invierno para consumir productos básicos en comercios adheridos, muchos de ellos en los propios barrios donde viven las familias beneficiarias.

“Habría que ver caso por caso, a veces las personas no van a cobrar la tarjeta y al mes siguiente no la tienen habilitada, pero es un tema administrativo. Eso sí, todas las situaciones se atienden”, sostuvo la secretaria de Políticas Sociales, Soledad Monárdez.

Del mismo modo, la titular de un comedor en la zona del Noroeste afirmó que se le discontinuó la entrega de alimentos y le pidieron que presente una carta explicando quién va a recibir y a quién se destinará la ayuda.

“Para entregar mercadería tenemos que registrarlos y saber a quién destinan el recurso. Nosotros debemos rendir ante el Tribunal de Cuentas cada cosa que entregamos. Quienes tienen la tarjeta institución, sí están registrados. De esa manera podemos medir mejor el impacto de las políticas sociales”, señaló Monárdez.

Agregó que días atrás vino a la ciudad el ministro provincial de Desarrollo Social, Santiago López Medrano, y se comprometió a reforzar los trabajos, por ejemplo desde los centros Nido, “que están funcionando muy bien y contienen a muchos chicos”.

--Entonces usted afirma que no hay afectación en cuanto a tarjetas celestes o presupuesto destinado a ayudas económicas de otros programas.

--Nosotros estamos administrando el recurso y tenemos que ajustarnos a un presupuesto, sino sería imposible el trabajo. Pero estamos destinando más recursos a materiales de construcción y alimentos.

Signos de preocupación

Según testimonios tomados por este diario, se advierte un quite de tarjetas celestes en diferentes puntos de Bahía Blanca. Se indicó que hay gente que se entera que le cortaron la tarjeta recién cuando va a hacer una compra y figura como inhabilitada.

Paola está al frente de un comedor en jurisdicción de la delegación Noroeste, donde atienden a chicos y adultos.

“Nosotros fuimos a hablar a la Municipalidad y no nos sacaron los bolsones con mercadería, pero sabemos que hay familias que en este tiempo dejaron de tener la tarjeta celeste”.

La situación general, agregó, es preocupante.

“Está empezando a venir gente de barrios alejados, como Grünbein o Spurr, para pedir mercadería”. Karina vive en Ingeniero White con sus dos hijos, uno discapacitado.

“Hasta hace un tiempo tenía una ayuda económica social de 2.000 pesos y una tarjeta celeste. Hace poco me dijeron que elija una de las dos y me quedé con el subsidio. Pero ahora también me lo cortaron”.

Comentó que prepara comidas en su casa para arrimar unos pesos y sale a cirujear.

“Yo no quiero que me regalen nada. Que me pongan a trabajar, a juntar papeles, a limpiar la plaza, pero esa plata es importante. Tengo 46 años y es difícil conseguir trabajo. Estoy desamparada a todo nivel, a veces siento que me están dejando morir”.

Juan es un joven profesional que realiza trabajo social en Spurr. Le dijo a La Nueva. que vio gente llorar al perder las tarjetas o las ayudas económicas que van de 1.400 a 2.000 pesos.

“No entiendo el motivo ni me parece lógico el momento, por la crisis social. Además, no sé cuánto dinero puede sumar en total este ahorro para la Municipalidad”, dijo.

Laura administra un comedor en Noroeste, antes mencionado.

Por estos días, aseguró, se interrumpió el envío de alimentos. Entre otras razones, porque le pidieron que presente una nota por escrito para explicar quiénes son y qué hacen. Comentó que hasta hace poco tiempo recibía la ayuda.

“Los criterios de asignación –dijo Monárdez-- los determina el profesional de campo, así como la distribución de ayudas sociales”.