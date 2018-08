Fortnite: ¿Qué tiene de especial el videojuego que es furor en Bahía y el mundo?

Por Federico Moreno / fmoreno@lanueva.com

En la reciente final del Mundial de Rusia, el jugador francés Antoine Griezmann festejó su gol ante más de 3.000 millones de televidentes con un baile muy particular.

Lo que no todos sabían en ese momento es que dicho baile hace alusión al Fortnite, el fenómeno global que atrajo poderosamente la atención de millones de niños, jóvenes y hasta adultos.

¿Pero qué tiene de especial este videojuego desarrollado en 2017 por la empresa estadounidense Epic Games, que lo diferencie del resto en un mundo tan acostumbrado a las masas de aficionados?

Dos “gamers” bahienses analizaron la explosión de Fortnite y echaron luz sobre el asunto.

“Fortnite pertenece a un género nuevo que está de moda, el battle royale, que está basado en una película japonesa en la que tiran a un montón de estudiantes en una isla y tienen que matarse entre sí. Si bien no fue el primero de su tipo, es el más exitoso, entre otras cosas, porque está ambientado para una audiencia más juvenil, diría que hasta de escuela primaria”, analizó Gastón Sepúlveda, de 28 años.

Según agregó el joven, el éxito del juego furor reside también en el hecho de que lo jueguen personas famosas de distintos ámbitos, además de los reconocidos influencers.

“A otros juegos del mismo género no los juegan tanto los famosos, en cambio de Fortnite organizan torneos los youtubers -–Rubius por ejemplo, que cuenta con 30 millones de seguidores-- y todos los chicos miran eso. También hay un servicio de streaming muy conocido, que se llama Twitch y es como el Netflix de los videojuegos, donde en promedio 300 mil espectadores por día miran a profesionales y amateurs jugar en vivo”, contó Gastón.

El negocio de los videojuegos crece año a año y en la Argentina no es la excepción. Pero en un mundo en el que las computadoras aptas para reproducir esta clase de juegos pueden rondar los 30 o 40 mil pesos –-sin contar el monitor--, o las consolas como la PlayStation los 20 mil, que un juego como el Fortnite sea gratuito marca la diferencia.

“Juegos de franquicias famosas como Call Of Duty, Fifa o NBA pueden costar $1.000 en Argentina, y la competencia del Fortnite, por ejemplo, $350, que cuesta barato porque se lanzó mientras se estaba desarrollando. Entonces, que un juego de buena calidad sea gratis y sea apto para todas las plataformas --PC, PlayStation, Xbox, Nintendo y iPhone-- es una ventaja muy grande”, analizó Sepúlveda.

Cada detalle puede ser un factor clave a la hora de definir un éxito.

“El Battlegrounds, que era el juego rey del género battle royale hasta la salida del Fortnite, tuvo algunos problemas técnicos, no andaba muy fluido en computadora, se le hizo mala prensa y quedó en segundo plano”.

Y las redes sociales, como en casi todas las cosas del mundo actual, siguen teniendo un peso fundamental.

“La generación que más juega al Fortnite vive en las redes sociales, en Instagram, haciendo memes, y eso se viraliza y ayuda a popularizar el juego. Además el juego tiene referencias a películas y series, por ejemplo uno de los personajes es John Wick, el asesino que representa Keanu Reeves en la película de 2014. Es más que un juego, es un fenómeno cultural”, concluyó Sepúlveda.

“Si no lo jugaba me quedaba solo”

Ian Salamanca tiene 21 años y cuenta que desde chico los videojuegos significaron mucho en su vida.

“A mí no me llamaba la atención el Fortnite, porque tiene gráficos animados y a mí me gusta más lo realístico, pero mis amigos lo empezaron a jugar y si no lo jugaba me quedaba solo. Después me topé con que el juego daba mucha importancia a la capacidad de construcción, mientras que mi fuerte siempre fue disparar, pero le fui agarrando la mano, los desarrolladores fueron equilibrando la preponderancia de cada habilidad y ahora me gusta mucho”, reconoció el joven.

La unificación de plataformas tuvo mucho peso para que el juego se volviera el más popular del mundo.

“A diferencia de otros juegos, en Fortnite se fusionaron los servidores y podés jugar desde cualquier plataforma contra jugadores de cualquier otra plataforma, por ejemplo vos desde una PC contra alguien que está en una PlayStation”.

El juego, que concretamente consiste en realizar construcciones en madera, piedra o metal para protegerse de ataques y tener ventajas a la hora de atacar y matar a los oponentes, se puede jugar individualmente, en parejas o en cuartetos.

“Solo habrá un ganador, ya sea solo o en equipo. Las partidas en sí duran como mucho 20 minutos, pero la gente se pasa horas jugando una y otra. El juego es gratis y para ganar no necesitás gastar un peso, sin embargo hay gente que gasta plata en comprar accesorios para los personajes, pero básicamente son adornos”, explicó Ian.

Otro factor que hace único al juego del momento es su constante innovación.

“Los desarrolladores no se quedaron nunca atrás, siempre innovan, incluso mes a mes. Yo antes jugaba a otro de la modalidad battle royale, que se llama PUBG, pero no fueron solucionando los errores y perdieron terreno”.

Comunicación constante y nuevas amistades

Para jugar en equipo con amigos --lo que la mayoría de los gamers busca-- es fundamental contar con un micrófono y auriculares para comunicarse en vivo.

Muchos juegos en red cuentan con una charla constante entre los participantes y de la misma surgen amistades, aun a la distancia.

“Es clave comunicarse, el juego cuenta con un canal pero muchos usamos un programa aparte que da mayor fluidez, algo muy importante si consideramos que la llegada del audio uno o dos segundos tarde puede implicar la muerte del personaje de uno o del compañero”, comentó el técnico informático.

“Jugando desde chico me hice muchos amigos a través de los videojuegos, incluso de otras ciudades. Cuando pasás mucho tiempo jugando, terminás hablando de tu vida y contándoles todo a ellos”, analizó el joven.

Gracias al Fortnite, la empresa Epic Games ya vale USD 8.000 millones

El videojuego del momento no deja de asombrar con sus increíbles números y todavía no fue lanzado para el sistema operativo Android ni tampoco en China.

Las cifras del juego más popular y adictivo del mundo siguen aumentando mes a mes. De acuerdo a una publicación de la empresa digital especializada en aplicaciones, SensorTower, este juego gratuito está generando 2 millones de dólares por día, tan solo con su versión móvil (fuente: El Cronista).

El informe indica que el aumento se produjo a partir del inicio de la temporada 5, la cual está disponible desde el 12 de julio.

Es importante mencionar que al referirse a la versión móvil de Fortnite, no solo se incluye su adaptación en iOS --para iPhone--, sino también la de la consola Nintendo Switch.

A partir del lanzamiento de la versión móvil en marzo y hasta los últimos días de la cuarta temporada, Fortnite estaba generando aproximadamente USD 1,2 millones diarios, por lo que el incremento ha sido del 12%.

Los datos se comparan con el inicio de la temporada 4, cuando el juego obtenía ingresos aproximados a los USD 1,7 millones al día.

Esto significa que la última temporada ha mejorado los números en un 19%, considerando únicamente los primeros días después de liberarse el nuevo contenido, según relevan desde el sitio especializado Hipertextual.

El día récord de recaudación en plataformas móviles fue el 13 de julio, cuando Epic Games ingresó USD 3 millones por las ventas generadas a nivel global, superando la marca del 1 de mayo, de ingresos por USD 1,9 millones.

Todos estos números en total han logrado que la versión móvil de Fortnite acumule USD 150 millones gracias a las compras que los jugadores han realizado dentro del juego, una cantidad impresionante para un título gratuito que todavía no se encuentra disponible en Android (se espera que sea lanzado para ese sistema operativo los primeros días de agosto).

En tanto que de acuerdo a información proporcionada por la agencia Bloomberg, actualmente Epic Games está valorada entre los USD 5.000 y los USD 8.000 millones, y podría llegar hasta los USD 14.000 millones en un futuro no muy lejano.