Se modernizó el sistema de turnos en la Dirección de Tránsito de la comuna

Claudio Falzoni

cfalzoni@lanueva.com

En la solapa de turnos on line de la página web www.rosalesmunicipio.gob.ar se pueden obtener los correspondientes a la obtenciòn o renovación de las licencias de conducir por primera vez.

El sistema se puso en funcionamiento en la Dirección de Tránsito, sita en Brown 745.

La secretaria de Gobierno de la Municipalidad, Abigail Gómez, manifestó que desde el hogar o un dispositivo móvil se puede llevar a cabo el mencionado trámite.

Manifestó que se dio un gran paso para la comodidad de las personas.

"Tanto es así que la gente tenía que acudir hasta las oficinas del municipio rosaleño para sacar el turno. No obstante desde las oficinas se atenderán en forma presencial todas las dudas que existan para llevar a cabo el trámite on line".

El director de Tránsito, Rubén González, manfiestó que la iniciativa se lleva a cabo en el marco de un gran proceso de modernización de la comuna rosaleña.

"Nos permite digitalizar y optimizar el trámite para la obtención de las licencias de conducir".

El funcionario de Cambiemos dijo que los interesados deberán leer la información que se proporciona en la mencionada página de la Municipalidad a la hora de sacar los turnos.

"En el margen derecho tiene la solapa de trámites on line. Eso los llevará a una ventana donde deberán registrarse y acceder a la plataforma. Tendrán que cargar sus datos inicialmente, Esto nos ayudará a generar una base de datos sobre las licencias”,

Expresó que uno de las detalles más importantes será el manejo de las fechas. “Los turnos hoy se están entregando a un mes aproximadamente. Y por ley las personas deberán ser atendidas dentro de los 30 días anteriores al vencimiento de su licencia, pero no antes".

Dijo que si alguien tiene una licencia que vence el 5 de septiembre podrá ingresar hoy a la página web para gestionar su turno.

Sin embargo, comentó que será atendido partir del 5 de octubre”.

Gómez expuso, además, que en pocos días más se implementará un método similar, en el Hospital Naval Eva Perón, "Aquí la puesta en funcionamiento es más compleja porque existen múltiples opciones de acuerdo a la cantidad de los especialistas", expresó.

Las mencionadas iniciativas cuentan también con el aporte del director de Modernización del municipio rosaleño Martin Abenel.