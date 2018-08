"Extrañarte siempre": Nico Vázquez recordó a su hermano, a casi 2 años de su muerte

El actor Nicolás Vázquez publicó hoy en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje sin significar una fecha en particular, recordando a su hermano Santiago quien murió en diciembre de 2016.

Santiago Vázquez falleció a causa de una muerte súbita mientras estaba de vacaciones con sus amigos en Punta Cana.

Tenía 27 años y cinco días atrás el joven había oficiado de maestro de ceremonia en la boda de su hermano Nico Vázquez y Gimena Accardi en Mar del Plata.

"Extrañarte siempre ¡Te amo!", escribió el actor en la publicación junto a la imagen.

Amigos y famosos como María del Cerro, Paula Chaves, Celeste Cid, Candela Ruggeri, Meme Bouquet, Nicolás Magaldi le dejaron su mensaje de apoyo con emojis y frases.

Nicolás, en marzo de 2017, publicó una carta donde expresó lo que sentía tras la muerte de su hermano: “El mundo se volvió sepia. Creeme que es así […] Todo el mundo te extraña y tiene una linda historia para contar sobre vos. Nada me sorprende, pero ahora me emociona y me hace extrañarte más. Qué huella dejaste hermano, con lo que fuiste y sos. Los días duran el doble de horas y las noches son más largas desde que no estás acá. No hay momento que no te piense. Que grande sos, San". (Rating Cero y La Nueva.)