Iglesias evangélicas reunieron una multitud frente al Obelisco para rechazar la legalización del aborto

Una multitud de personas convocadas por iglesias evangélicas y agrupaciones denominadas "provida" se concentra en la avenida 9 de Julio para manifestarse en contra de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

El presidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas, Rubén Proietti, sostuvo que "todo el mundo habla de aborto" pero "los pastores evangélicos son los que tienen que tratar con la mujer que no quiere el embarazo y después con la que ha abortado" y agregó: "Nadie habla de lo que es el síndrome post aborto".

En declaraciones al canal TN, Proietti afirmó que la función de las iglesias evangélicas es "contener" a la mujer con un embarazo no deseado y "mostrarle el valor de la vida y darle todo el apoyo", al tiempo que contó que "varias iglesias tienen un sistema de atención al embarazo no deseado, todo con dinero propio de las iglesias, acá no hay ninguna asistencia social".

De la movilización participan también legisladores nacionales como la senadora Miriam Boyadjian y la diputada Cornelia Schmidt-Liermann y el intendente del partido bonaerense de Merlos, Gustavo Menéndez.

La concurrida manifestación se desarrolla a lo largo de la avenida 9 de Julio y las calles Cerrito y Carlos Pellegrini, donde el tránsito se encuentra completamente interrumpido así como el servicio de Metrobús en el tramo más próximo al Obelisco.

Según informaron los organizadores del acto, muchos de los manifestantes llegaron hasta el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires desde el conurbano bonaerense a bordo de unos 1.000 micros, mientras que desde el interior del país llegaron otros 500. (NA)