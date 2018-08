El viernes presenta diversas variantes en la agenda deportiva

Fútbol

**En el arranque de la cuarta fecha de la Superliga, juegan: Argentinos Juniors-Lanús (a las 19, por TNT Sports) y San Martín de San Juan-Huracán (21, por Fox Sports Premium).

**La segunda fecha de la B Nacional se abre con 2 partidos: Instituto de Córdoba-Agropecuario (desde las 21, por TyC Sports Play) y Temperley-Villa Dálmine (21:05, por TyC Sports).

Básquetbol

**Desde las 20:45 se disputan partidos pendientes del segundo tramo del torneo de Segunda división local. Se enfrentan Argentino-Sportivo Bahiense (postergado de la primera fecha) y Pacífico-Los Andes (de la segunda programación).

Tenis

**No antes de las 12, el bahiense Guido Pella se mide ante el georgiano Nikoloz Basilashvili, por la tercera ronda del US Open. Por la misma instancia, también juegan Juan Martín Del Potro-Fernando Verdasco (después de las 20) y Rafael Nadal-Karen Khachanov (no antes de las 13), en los partidos más destacados del día. Televisa ESPN a través de sus diferentes plataformas.

Hockey

**En las instalaciones de El Nacional se desarrolla una jornada de capacitación a cargo de las ex jugadoras de Las Leonas Silvina D'Elía y Rosario Luchetti; y los entrenadores Gabriel Minadeo y Walter Di Nardo. La parte teórica iniciará a las 11 y la práctica, a las 14.

Atletismo

**En Bruselas (Bélgica) se desarrolla la última competencia de la Liga de Diamantes 2018. Transmite TyC Sports Play a partir de las 15.