Fotogalería: las exLeonas, D'Elía y Luchetti, dejaron su experiencia en Bahía

De gran manera pasó por nuestra ciudad la jornada capacitación deportiva, organizada por Deportes de la Provincia y de la que formaron parte figuras importantes del hockey nacional.

La misma fue llevada adelante por la exjugadoras de Las Leonas Silvina D'Elía y Rosario Luchetti, y los entrenadores Gabriel Minadeo y Walter Di Nardo, en las instalaciones de El Nacional, de forma libre y gratuita.

"La idea era trabajar varios aspectos; hacer un poco de todo: defensa, pases, recepciones...para tratar de plasmar lo que se habló en la teoría", explicó D'Elía, quien consiguió el título mundialista en Rosario 2010 y la medalla de bronce en 2014 en La Haya; además se colgó la de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y ganó cinco Champions Trophy.

"En la parte deportiva tratamos de dejarles algo nuevo o perfeccionar o corregir algo que ya sabían. Además, es compartir un lindo momento con ellas, durante mi carrera en el Seleccionado recibí mucho cariño, así que la idea es devolver un poco eso y compartir un lindo momento dentro de la cancha que es lo que nos gusta a todas", agregó "Piti".

Luchetti, Minadeo y D'Elía, en acción.

"Un poco es transmitir nuestras experiencias, tanto en el juego como afuera de la cancha", sintetizó Luchetti, quien debutó en la Selección en 2005, y también estuvo en Rosario (oro) y Londres (plata), participó en la obtención de cinco Champions Trophy y, además, obtuvo la presea de bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

"Me veo reflejada en muchas de estas chicas porque toda mi carrera la jugué y me entrené con mucha pasión y trato de trasladarla a las chicas. Y creo que se acercan, vienen con esa expectativa de poder encontrar esa misma pasión y compartir este deporte que tanto nos gusta", se ilusionó "Charo".

"La figura de la Leona está muy popularizada y me parece que es más un producto que una deportista. Por eso me parece que está bueno volver a la raíces y volver a transmitirles a las chicas que si quieren llegar a algo, a ser Leona o estudiar algo o le que sea, se hace con sacrificio y por un camino que no va a ser fácil. Y cuando uno llega hay que disfrutarlo y valorarlo muchísimo, está bueno tratar de transmitir eso", enfatizó D'Elía.

Por otra parte, Luchetti hizo foco en otro aspecto de la actualidad.

"A nivel nacional creo que no evolucionamos tanto, se incrementó muchísimo el número de jugadoras pero me parece que dirigencialmente no se acompaña tanto. Antes había un proyecto encabezado por Luis Ciancia y por eso se notaron los resultados. Pero capaz se nos está acabando ese resto de historia o de proceso y los resultados no son tan positivos, y como el argentino es exitista, le echamos la culpa a las jugadoras que hoy nos representan pero me parece que lo que no está funcionando es el sistema".

"Creo que con lo que ha crecido este deporte, la dirigencia quedó chica, es una crítica constructiva, pero creo que habría que aceptarla. Hay que tratar de trabajar más a nivel nacional, que el hockey sea federal. Hoy ver a Las Leonas debajo de un podio, sabiendo el material y la cantidad de jugadoras que tenemos, da un poco de bronca", apuntó Luchetti, en relación a los desempeños de Las Leonas en Río 2016 (7º) y el Mundial de Londres 2012 (eliminado en cuartos).

Además, Gabriel Minadeo, quien fuera entrenador de Las Leonas y ayudante de Sergio Vigil, también dejó sus sensaciones tras su paso por Bahía.

"La idea es un poco intercambiar y mostrar las cosas que uno fue haciendo; es mostrar nuestro deporte y hacia dónde apunta", explicó Mindeo.

"Me gusta transmitir que nosotros, como entrenadores, cumplimos un rol muy importante, podemos marcar a un chico para toda su vida; con algo bueno o con algo malo. Somos ejemplo para ellos, a veces nos ven como algo hasta a veces más importantes que los padres".

"Nuestro punto es armar grandes deportistas más que grandes jugadores, el jugador va a surgir sólo. Nosotros tenemos que transmitir valores y como el deporte nos puede marcar en nuestras vidas", agregó Gabriel.

Minadeo, además, dejó su punto de vista de la actualidad del hockey a nivel nacional.

"Cuando nos pasó de ganar la medalla olímpica con Cacho (Vigil) (NdR: plata en Sydney 2000), el Seleccionado se subió a un tren bala y los dirigentes quedaron retrasados. Hay veces que no hay un acompañamiento de esto, y eso se ha sufrido estos años. A veces, los resultados no son casualidad sino causalidad de un montón de cosas. Pero bueno, son cosas que pasan en todos los deportes. Más allá de que al Seleccionado no le ha ido bien en el Mundial, hay grandes jugadoras y creo que eso se va a revertir. Y ojalá los varones se puedan mantener en lo más alto", dijo el DT.

Minadeo, quien también estuvo al frente Las Leonas en dos procesos (2005-2009 y 2015-2016), fue quien acompañó a la bahiense Bianca Donati, quien estuvo en el último Mundial, en sus primeros pasos en la Mayor.

"La vi bien. Ellas pasaron de un seleccionado Junior, donde fueron campeonas del mundo, a la Mayor. Todas las jugadores tiene un proceso, todo lleva su tiempo. Bianca como alguna otras jugadoras pagaron el hecho de tener poco roce internacional, que fue lo que nos pasó en Río que llegamos con jugadoras con ocho partidos internacionales contra rivales que tenías 200"."

"Este Seleccionado se va a recuperar, estamos a tiempo. Se necesita gente que se haga líder, se vivió mucho tiempo bajo el ala de Lucha Aymar y otras jugadoras de muchos años y hoy están incursionando estas jugadoras y hay que darles tiempo", indicó.

Di Nardo, por su parte, quien también acompañó a Vigil en uno de sus procesos en el Seleccionado, apuntó durante una parte de su charla a la importancia de las redes sociales en la actualidad de jugadores y cuerpo técnicos.

"Uno nunca sabe donde termina la información que pone en sus redes; uno pone una información en su Twitter y le puede generar un problema al club", ejemplificó Di Nardo.

"Cualquier cosa que se ponga en la red, va a quedar en algún lado. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se publica", explicó Walter a los presentes.

"Me parece que como entrenadores hay una responsabilidada que antes no teníamos. Por lo menos antes de poner algo, discútanlo entre ustedes. Antes de mandar un mensaje de audio enojados o muy elogioso, porque hay todo un mundo interpretativo después", indicó.

"Son cosas que los entrenadores tenemos que enfocarnos y prestarle atención, porque el mundo cambia todo el tiempo y nosotros también tenemos que cambiar", cerró.

Walter Di Nardo, también aportó sus conocimientos en cancha.

El domingo vendrá otra Leona

El domingo continuará en Bahía el Plan Nacional de Capacitación, Desarrollo Deportivo y Detección de Talentos 2018-2021, impulsado por la Confederación Argentina de Hockey (CAH) y al cual se adhirió la Asociación Bahiense de Hockey (ABH).

Dicho plan, que tiene como objetivo lograr un desarrollo deportivo desde las bases y la detección temprana de talentos.

Luego del inicio de este plan, que estuvo a cargo del preparador físico Juan Ascani, el domingo y el lunes será el turno de la ex jugadora de Las Leonas, Alejandra Gulla, tutora designada por este programa para la ABH.

Gulla, campeona del mundo en 2010 y medallista olímpica en 2004 y 2008, estará al frente de la segunda parte de la capacitación, que se desarrollará mayormente en Universitario. Ésta también tendrá un espacio práctico (abierto a todo público) el domingo, de 14 a 17, y el lunes, de 10:30 a 11:30, y de 15 a 16:30; destinada a jugadoras y jugadores de la Asociación.

Por otra parte, el módulo de teoría se dará el domingo a las 18 (en la sede del club Argentino en Colón 67), tendrá un costo de $250 y otorgará un certificado de asistencia.

Las inscripciones pueden realizarse en info@abhbahiablanca.com-