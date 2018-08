Ricardo Centurión le habló a la gente de Racing tras sus polémicos gestos

El jugador de Racing, Ricardo Centurión, envió un mensaje a la gente de la “Academia” disculpándose por lo sucedido en la eliminación ante River (0-3), por la Copa Libertadores.

A través de la cuenta oficial del club, el volante se refirió a su expulsión y los gestos que hizo tras la misma.

“Estos días me he sentido mal por la actitud que tuve; quería disculparme. El gesto fue porque en esa cancha había ganado, en un pasado, que ustedes que ya saben, pero no fue con la intención de hacerle mal a la gente de Racing; ya saben que por esta camiseta dejo la vida”, dijo Ricardo.

“(Estoy) Avergonzado, obviamente, creo que las disculapas cuando pasan estas cosas, valen. Vamos a revertir esta situación, el plantel está muy unido”, agregó Centurión.

