"Estamos para dar batalla", dijo el fisicoculturista Leandro Mayo

Con sed de gloria y revancha, el fisicoculturista bahiense Leandro Mayo vuelve a cruzar el charco para afrontar su quinta participación internacional vistiendo los colores albicelestes.

El domingo, el atleta de 37 años afrontará el Campeonato Sudamericano de Fisoculturismo a disputarse en Asunción (Paraguay), donde, según sus propias perspectivas, hay posibilidades de colgarse la tan anhelada medalla de oro en la categoría Men's Physique.

“No tuve mucho tiempo para preparar, porque después del certamen argentino, tuve 7 y 10 días para mejorar varios puntos, que afortunadamente los mejoré casi todos. Tuve que mejorar en la forma de mostrarme arriba del escenario y algo más de físico, ya que en la última dieta me caí bastante en peso, por lo que traté de recuperar lo máximo posible. Así y todo llego en mi mejor versión física”, remarcó.

“Son detalles que, sin mucho tiempo disponible, hay que tratar de recuperar. En ocho meses de dieta perdí cosas que no puedo recuperar ahora en 10 días. Pero logré más de lo que se esperaba, y estoy muy conforme. Vamos a dar pelea, es una categoría muy pareja. Podés llegar 10 puntos físicamente, pero se puntúan muchas cosas; por ejemplo, pintura, presentación, posturas y demás”, agregó.

Diez días atrás, Mayo rendía con éxito el primer examen, el que lo depositó en la convocatoria internacional a desarrollarse este fin de semana. Hablamos del Campeonato Argentino disputado en Córdoba, donde el fisicoculturista local cumplió el primer objetivo.

“Me encontré con un nivel muy grande. Año tras año, el nivel de la categoría (Men's Physique) crece mucho. Era lo esperado, pero el objetivo se cumplió, que era clasificar al sudamericano con la Selección Argentina. Es algo muy lindo poder representar al país”, remarcó.

“El año pasado me pasé a una categoría más pesada, en la cual salí campeón nacional. Pero para salir afuera y competir internacionalmente volví a esta categoría, donde logré subcampeonato. No me queda otra que buscar el oro, lo cual será muy complicado por el alto y parejo nivel de la categoría. Pero estamos para dar batalla. Tengo muy buenas expectativas”, agregó.

No basta con la voluntad y constancia personal, sin un sólido equipo detrás nada sería posible. Es allí donde radica una de las claves del éxito de Leandro Mayo, el incondicional apoyo de su familia; curiosamente, su grupo de trabajo.

“Mi familia es clave en todo esto. Mi hermana es mi asistente y me acompaña a todos los torneos, asistiéndome, pintándome y cuidando todos los detalles. Daniel, junto con mi mamá, me llevan la dieta y me pesan gramo por gramo. Y ni hablar de mi coach, Lucas Core, con quien he logrado mi mejor versión deportiva. Sin ellos nada sería posible”, redondeó.