Iván Noble llega a Bahía: "El gusto y el respeto por este oficio de cantar sigue intacto"

Por Brenda Ghiberti / brenda.ghiberti@lanueva.com

"Al fin solos es un show en el que estoy en el escenario solo con la guitarra y la idea es recrear las canciones tal como eran cuando se compusieron", cuenta Iván Noble a un día de presentarse en Bahía Blanca.

Iván busca llevar la canción como la mínima expresión posible de intimidad, en medio de shows cómplices, casi como guitarreadas o sobremesas musicales: "Busco que ese sea el espíritu".

El cantautor cree que este formato le permite conectarse con las canciones tal como eran cuando nacieron, y así lograr un nexo singular con la gente.

"Imagino que hay canciones que la gente espera, suelen ser las que por ahí tienen años, las que se instalaron de alguna manera como las ‘clásicas’, y disfruto de cantarlas".

"Está intacto el agradecimiento al oficio"

El gusto y el respeto por este oficio de cantar sigue intacto, desde que empecé con Caballeros de la Quema hasta hoy. Y lo que cambió es todo lo que puede cambiar a las personas en 25 años… mucho.

Los años pasan y uno se cansa un poco más, se hace más preguntas y trata de que las canciones sean mejores que las anteriores. A veces ocurre, a veces no.

El show será mañana en el Teatro Municipal, a partir de las 21:30.

Noble recorrerá canciones de anteayer, ayer y hoy, como "Fulanos de Nadie", "Jueves", "Un Minuto", "Olivia", "Perdido por Perdido", bajo un estilo distintivo.

Una línea del tiempo compuesta por sus más de 12 discos entre la época de Caballeros y su etapa solista.

Para Iván, esa vorágine de la gira, entre viajar y cantar, pisar escenarios, sigue siendo lo que más le gusta.

Cuando tengo cosquillas

—Sos músico, actuaste, trabajaste en radio, escribiste un libro, ahora también llevás adelante el rol de entrevistador en televisión ¿Con qué versión tuya te quedás?

—Mi oficio es el de escribir canciones, cantarlas, las demás cosas que hago son actividades satélite. Cosas que hago cuando tengo cosquillas. Ojalá la escritura pueda transformarse en algo parecido a un oficio, si sigo logrando escribir y si tengo un poco de constancia en eso.

Me considero un escritor de canciones y ojalá que de acá a un tiempito sea un escritor a secas.

—¿Algo pendiente en la música?

—Casi todo lo que me pasó son cosas que no pensé que me iban a pasar, por eso prefiero estar más agradecido que pendiente. De todas maneras, ojalá que lo que venga de ahora en adelante sean más y mejores canciones, pero no tengo una cuenta pendiente en especial.

La gira nacional de Al fin solos continuará hasta fin de año, mientras festeja los 25 años de su primer disco.