La dura respuesta de Centurión tras las críticas que recibió por el partido con River

El jugador de Racing Ricardo Centurión publicó un duro mensaje en Instagram tras las críticas que recibió por lo sucedido el miércoles en el Monumental.

La Academia perdió 3-0 y se quedó sin Copa Libertadores. El final del partido no fue el esperado: Enzo Pérez le hizo un gesto a Centurión, el jugador de Racing reaccionó y los dos se fueron expulsados.

Tras ver la roja, Centurión les recordó a los de Núñez la vez que ganó con Boca en el Monumental e hizo gestos de tener la camiseta xeneize, algo que cayó mal en Racing.

Su comportamiento parece haber roto la relación con los simpatizantes. Por las redes sociales comenzó a circular su número de celular, lo que provocó que recibiera cientos de mensajes amenazantes criticando su actitud ante los de Marcelo Gallardo.

Centurión explotó y publicó en su cuenta de Instagram un duro descargo contra sus detractores: "No tengo más ese número de celular, así que los pelotudos que no tienen vida no se gasten porque caducó".

"Quieren dar lecciones de vida y cátedra de fútbol. Por qué no se ocupan de su vida. No me van a ver caer nunca, esa es su bronca", cerró.

Al ver la repercusión que generó este posteo, el futbolista decidió borrarlo de su cuenta en la red social.

Víctor Blanco, presidente de la institución, anunció públicamente que se reunirá con Diego Milito (manager del club) para evaluar si Centurión será sancionado. (Infobae y La Nueva.)