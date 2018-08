"Argentina cuenta con nuestro pleno respaldo", aseguró el vocero del FMI

El vocero del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gerry Rice, dijo hoy que "la Argentina cuenta con nuestro pleno respaldo".

Lo hizo en un comunicado en su cuenta de Twitter en el que también anunció que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se reunirá con los representantes del FMI el martes.

My statement today on talks with Argentina: pic.twitter.com/PhzbdWjaVF