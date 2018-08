Hockey: mirá quiénes son las ex Leonas que estarán en Bahía en los próximos días

Durante los próximos días, Bahía Blanca recibirá la visita de grandes figuras del hockey nacional.

Mañana estarán en nuestra ciudad las ex jugadoras de Las Leonas Silvina D'Elía y Rosario Luchetti, y los entrenadores Gabriel Minadeo y Walter Di Nardo.

La jornada de la que participarán se llevará a cabo en El Nacional (14 de julio 3250) y es organizada por Deportes de la Provincia de Buenos Aires.

La misma se dividirá en una parte teórica (a partir de las 10) y otra práctica (a las 14). Será con entrada libre y gratuita.

"Para nosotros es importantísimo tratar de traer a la ciudad este tipo de clínicas. Siempre estamos bien predispuestos ante la Municipalidad, la Provincia o cualquier organismo que realice este tipo de actividad", dijo Patricio García, presidente de la Asociación Bahiense de Hockey.

El domingo, en tanto, continuará en Bahía el Plan Nacional de Capacitación, Desarrollo Deportivo y Detección de Talentos 2018-2021, impulsado por la Confederación Argentina de Hockey (CAH) y al cual se adhirió la Asociación Bahiense de Hockey (ABH).

Dicho plan, que tiene como objetivo lograr un desarrollo deportivo desde las bases y la detección temprana de talentos, ya tuvo su primera jornada el lunes, con la participación del preparador físico Juan Ascani, en el Club Universitario.

"La capacitación es uno de los pilares más fuertes que tenemos que tratar de construir y lograr traer el abanico más grande de posibilidades, tanto para los entrenadores, como para las jugadoras y los preparadores físicos", agregó Patricio.

"Para nosotros es importantísimo formar parte y apoyar el Plan Nacional de Capacitación, porque es una forma de capacitar las bases y está apuntado a un segmento de chicas en categorías formativas y en los primeros pasos de la competitiva", señaló "Pato".

A su vez, el domingo y el lunes será el turno de la ex jugadora de Las Leonas, Alejandra Gulla, tutora designada por este progama para la ABH.

Gulla, campeona del mundo en 2010 y medallista olímpica en 2004 y 2008, estará al frente de la segunda parte de la capacitación, que se desarrollará mayormente en Universitario. Ésta también tendrá un espacio práctico (abierto a todo público) el domingo, de 14 a 17 (en la sede del club Argentino en Colón 67), y el lunes, de 10:30 a 11:30, y de 15 a 16:30; destinada a jugadoras y jugadores de la Asociación.

Por otra parte, el módulo de teoría se dará el domingo (a las 18), tendrá un costo de $250 y otorgará un certificado de asistencia.

"Lo más interesante es que quieren venir a trabajar con nuestros entrenadores, nuestros preparados físicos, para que ellos repliquen. Es decir, todos los cuerpos técnicos de Bahía van a estar capacitados para bajar esos conocimientos a chicas de Sub 12, Sub 14, Sub 16", explicó el presidente.

"La primera jornada, con Juan Ascani, fue muy positiva, se enganchó mucha gente; fue muy lindo. Esperamos que con Alejandra Gulla sea algo masivo, con mucha participación, estamos notando mucha expectativa", se ilusionó.

Las inscripciones pueden realizarse en info@abhbahiablanca.com.