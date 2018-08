Lautaro Martínez: "Si me cargaban como a Centu, hubiese hecho lo mismo"

El delantero bahiense Lautaro Martínez sumó su voz a la polémica de ayer entre Ricardo Centurión y Enzo Pérez y aseguró: "Si a mi me hubiesen cargado como a Centu, hubiese reaccionado de la misma manera".

El jugador e Inter, que fue parte del conjunto de Avellaneda durante la etapa clasificatoria de la actual Copa Libertadores, dijo estar sorprendido por la forma en que Enzo Pérez se desubicó cuando iba a ser reemplazado por el uruguayo Rodrigo Mora.

"Sorprende que un jugador como Enzo haga eso, porque tiene mucha experiencia. De todas maneras remarcó su error y está muy bien que así lo haya hecho. Si a mí me cargan así, reaccionaría de la misma manera. No tengo nada que decir sobre lo de Centu, aunque el gesto final queda al margen y es algo que le salió así en el momento", explicó el ex jugador de la Academia.

Lo denunciaron

Tras su expulsión y el gesto a la hinchada de River, la Policía de la Ciudad le labró un acta a Ricardo Centurión por incitar a la violencia.

Luego de la provocación de Enzo Pérez, Ricardo Centurión reaccionó y fue a buscar al jugador de la Selección. Expulsado por el árbiro Mauro Díaz de Vivar, el mediocampista de Racing salió con toda la bronca y le recordó a la hinchada de River el Superclásico en el que él le marcó le ganó con Boca 4-2 y le convirtió un gol.

No obstante, la sanción para Centurión podría ir más allá de lo deportivo. Es que la Policía de la Ciudad lo denunció por incitar a la violencia en su gesto provocativo a los hinchas millonarios.

Si bien el castigo por esta contravención va de uno a 5 días de cárcel, el ex Boca podría ser obligado a realizar trabajos sociales.