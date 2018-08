Un diputado de Cambiemos aseguró que existe "un clima destituyente"

El diputado nacional por Cambiemos Waldo Wolff aseguró que existe en el país "un clima destituyente" y destacó que el ex presidente Eduardo Duhalde "aparece siempre cuando puede hacer un golpe".

"Hay un clima destituyente, como lo va a haber si van presos. Se robaban todo lo que hacían, 20 % de la obra pública para arrancar y no la terminaban. Van presos y necesitan que a nosotros nos vaya mal", manifestó Wolff.

"Hasta que tengamos en claro que la democracia no se discute no vamos a poder salir adelante. En la década pasada estuvimos en situaciones similares o peores pero los que hoy estamos en el poder no pedimos ninguna cabeza o el adelantamiento de las elecciones", añadió.

El expresidente Eduardo Duhalde consideró esta semana que la situación social en la Argentina es peor que en 2001 y que le diría al presidente Mauricio Macri que ve al país "como el orto".

"Escucho a hombres que participaron de otros golpes y pertenecen a espacios que hoy están cuestionados por asociación ilícita. Duhalde aparece siempre cuando puede hacer un golpe, es paradójico", expresó en declaraciones a radio FM Concepto.

"Si hay un golpe de Estado tendrán que meternos presos a los que defendemos la democracia o matarnos. La democracia no se negocia", agregó. (NA)