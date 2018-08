Dicen que hay carreras terciarias que corren riesgo de cierre en Punta Alta

Docentes y alumnos de los Institutos de Formación Docente y Técnica de Punta Alta hicieron clases abiertas en la plaza del centro en reclamo de que se defienda la educación pública.

Dicen que se corre el riesgo de que se cierren algunas carreras como los profesorados de Geografía y Biología.

Además, los gremios de docentes bonaerenses cumplen un paro de 72 horas que empezó el martes, en rechazo a la oferta de aumento salarial del gobierno de María Eugenia Vidal.

“Nuestra lucha va más allá del salario y de los descuentos por paros. La lucha es por la escuela pública”, dijo ayer en el canal local la referente del Centro de Educadores de Coronel Rosales, Mirta Georgetti.

Clases abiertas en la plaza

“Protestamos por los recortes presupuestarios y las decisiones del gobierno, que hacen que corran riesgo de cierre las carreras de ciencias naturales en el distrito”, se quejó la docente de Biología del ISFDyT Nº 159, Claudia Manfredi.

“Se disminuye la oferta educativa en Punta Alta. Nuestros alumnos no pueden acceder a las carreras que se dictan en Bahía por cuestiones de trabajo, familiares o económicas y necesitan estas carreras acá”, agregó.

También hubo clases abiertas de los ISFDyT Nº 79 y 190 en distintos horarios.

“Hoy es el profesorado de Biología y mañana el de Química u otro —se lamentó Vanina Farías, una alumna de tercer año—. Además, se achicarían las fuentes laborales. Es triste que vayan cerrando carreras.”

“Si cierra Biología ahora, no voy a poder terminar la carrera porque me atrasé en una materia por trabajar y estudiar al mismo tiempo. Y por cuestiones económicas no voy a poder cursar en otra ciudad”, contó Katherine Díaz, alumna de tercer año.

“Estos chicos que se están formando como docentes tienen la idea real de lo que está pasando en educación. Han sido tantos los embates contra los docentes y la educación pública que tenemos que estar en las calles y no en las escuelas”, agregó Georgetti.

Esta tarde habrá otra clase pública en la plaza Belgrano, desde las 15.