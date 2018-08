La directora de EMUNS, sobre la toma: "Es legítima y los estudiantes eligen la forma en la que se manifiestan"

La directora del Consejo de Enseñanza Media y Superior de la Universidad Nacional Del Sur, Liliana Granero, habló esta mañana sobre la toma del edificio de 11 de Abril 445 y consideró que "es legítima y los estudiantes eligen la forma en la que se manifiestan".

"Es una manifestación más. Podemos estar de acuerdo o no con la modalidad, pero es una manifestación más y los estudiantes tienen derecho a manifestarse. Yo no soy quién para juzgar. Es legítima y los estudiantes eligen la forma en la que se manifiestan", dijo en diálogo con LU2.

Los estudiantes decidieron el martes pasado la toma de las escuelas dependientes de la Universidad Nacional del Sur "en defensa de la educación pública, gratuita, laica y de calidad”.

Granero contó que en estos días estuvo varias horas en la escuela acompañando y escuchando a los alumnos en su rol de directivo.

"No tenía previsto esta medida, pero no me tomó por sorpresa que los estudiantes se movilizaran y se comprometan en la lucha por la educación pública", manifestó la directora.

Y agregó: "Todos tienen derechos y cada uno reclama por lo que considera que debe ser respetado en ese momento. Nuestra obligación como directivos de la institución es escuchar a todos con la mirada más amplia posible".

En tanto, confirmó que en la última asamblea los alumnos que participan de la medida resolvieron levantar la toma antes de la manifestación que llevarán a cabo hoy los docentes universitarios en Bahía.

"Un rato antes me van a hacer una entrega formal del edificio, con un acta y toda la información de cómo se lleva a cabo", concluyó.