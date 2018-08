Vidal: "Se vienen tiempos difíciles"

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, afirmó que en el país "se vienen tiempos difíciles", consideró que la situación actual es "angustiante", aunque evaluó que "empieza a ver algunas señales de que va a haber trabajo".

"Van a venir meses difíciles y todos lo sabemos; los cambios en el dólar van a tener impacto en la inflación y actividad económica. ¿Estamos en un momento complejo? Sin duda. ¿Genera angustia? Sin duda. Pero estamos trabajando para resolverlo dejando lo mejor de nosotros", afirmó Vidal.

Además, puntualizó: "Me preocupa que haya un traslado a los precios y a la canasta alimentaria, especialmente en la provincia de Buenos Aires donde vive la mayor cantidad de pobres de Argentina".

En declaraciones, la mandataria dijo que "no" compra dólares y explicó una situación personal: "Yo vendí mi casa, la vendí en dólares y después tengo una cuenta en pesos".

"Siempre doy la cara en las buenas y en las malas", afirmó Vidal, quien cuestionó que se diga que el gobierno de Mauricio Macri "gobierna para los ricos y que iba a terminar con los planes sociales en Argentina".

Por otra parte, Vidal enfatizó: "Es la primera vez en 30 años que veo empresarios presos. Empezando por el primo del presidente. Hay mucho discurso instalado en que cree una parte del país. Pero la situación es más compleja que eso. Tenemos que enfrentar esa situación histórica de gastar más de lo que tenemos".

Sobre la situación de los salarios docentes, explicó que la oferta de la Provincia es "20,7 % y señaló que eso "tiene en cuenta el último índice del inflación del Indec".

"No sería responsable si me junto con un líder sindical de los docentes. Porque yo no sé cuál va a ser la recaudación de diciembre. No quiero mentir. Soy obsesiva del valor de la palabra. Los gremios no pueden decir que no cumplimos con nuestra palabra. No pueden decir que les mentí", agregó. (NA)